В общем, привет, Сочи. @pulkovo_airport @russian.airlines @rossiya_airlines Рейс #FV5863 29.01.19 Посадили экстренно из-за дебошира Александра Тишенко (пьяный, поднял руку на стюардессу) #самолет #посадкасамолета #посадка #flight #country #Сочи #рейс5863

A post shared by Ɩąცῳą_ƙąɧƖყą (@labwa_kahlya) on Jan 29, 2019 at 2:41am PST