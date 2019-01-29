Самолет рейсом Санкт-Петербург - Анталия совершил незапланированную посадку в аэропорту Сочи из-за того, что один из находившихся на борту пассажиров устроил дебош. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Россия".
© Itar-Tass / Scanpix

Сообщается, что пассажир 1985 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял и провоцировал на драку бортпроводников, а также нанес травмы стюардессе. После прилета в Сочи дебошир был передан полиции, в зависимости от тяжести травм будет принято решение об административном наказании или уголовном деле в отношении пассажира.

Как отмечают "Вести", пассажиры самостоятельно скрутили мужчину, который ударил стюардесу. "Чувачок буянил, скрутили, не могли из самолета вывести, сопротивлялся, падал", - пояснила пассажирка, сделавшая запись инцидента. По ее данным, дебошира, которого передали стражам порядка, зовут Александр Тишенко. В скором времени самолет вылетит в пункт назначения.

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В общем, привет, Сочи. @pulkovo_airport @russian.airlines @rossiya_airlines Рейс #FV5863 29.01.19 Посадили экстренно из-за дебошира Александра Тишенко (пьяный, поднял руку на стюардессу) #самолет #посадкасамолета #посадка #flight #country #Сочи #рейс5863

A post shared by Ɩąცῳą_ƙąɧƖყą (@labwa_kahlya) on Jan 29, 2019 at 2:41am PST

В сентябре прошлого года Госдума приняла в первом чтении проект закона, ужесточающий штрафы для авиадебоширов. Поправками, внесенными в статью 20.1 КоАП РФ, оговаривается, что мелкое хулиганство, "совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток".

В сопроводительных документах указывается, что проблема авиадебоширов в настоящий момент весьма актуальна. Только по статистике ПАО "Аэрофлот" с 2006 по 2016 год было зарегистрировано 3090 пассажиров, нарушивших правила поведения на борту воздушного судна вплоть до нападения и физического воздействия на бортпроводников. В связи с этим в 2017 году "Аэрофлот" добился разрешения ввести черные списки пассажиров.

В июле полиция Московской области возбудила административное дело в отношении авиадебошира, который напал на дипломата из Польши. По предварительным данным хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом. Поэтому он набросился с кулаками на потерпевшего, стоявшего ближе всех в очереди в санузел, и избил его. После посадки на борт самолета поднялись медики и полицейские, которые задержали хулигана. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои").

Еще один авиадебошир из Сочи, напавший на бортпроводницу, получил один год лишения свободы условно. 39-летний уроженец города Сочи 8 октября 2017 года, будучи пассажиром рейса Москва - Нью-Йорк авиакомпании "Аэрофлот", в состоянии алкогольного опьянения нецензурно выражался в адрес экипажа воздушного судна и пассажиров, на замечания не реагировал, спровоцировал драку с другим пассажиром и ударил в лицо стюардессу. Как сообщалось, дебоширом оказался глава проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев, летевший бизнес-классом.

NEWSru.com
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