Видеозапись обряда широко разошлась в СМИ. На ней видно, что священнослужитель с силой несколько раз окунает сопротивляющегося и плачущего ребенка в купель с головой. После очередной попытки поместить его в воду мать младенца попыталась отобрать его у священника, но тот продолжил процедуру.
Как сообщает издание "Фонтанка.ру", у малыша после обряда остались ушибы и ссадины, а сам он, по словам матери, "панически боится всего".
Инцидент произошел 10 августа. На сайте Гатчинской епархии сообщается, что "указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения".
Епископ выразил сочувствие родителям и восприемникам ребенка и принес извинения за поведение клирика Гатчинской епархии. "Высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть образом Доброго Пастыря - Господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом Божиим и чутким отношением к чадам Матери Церкви", - отметили в епархии.
По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, жительница Гатчины написала на священника заявление в полицию. Собеседник агентства добавил, что телефонограмм из больницы по данному факту не поступало. Материал проверки находится у участкового.
Сам священник заявил порталу 78.ru, что подобного роды эксцессы - не редкость в священнической практике. "Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. По правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью, с головой. Я выполнял свой священнический пасторский долг как положено. Родители и родственники ребенка оказались людьми абсолютно невоцерковленными и далекими от церковной жизни. Я не стал все же им отказывать, но вот этого жеста они не оценили", - отметил Фотий. По его мнению, матери ребенка просто стало скучно, и она от нечего делать "закатила истерику".
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