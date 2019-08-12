Гатчинская епархия в Ленинградской области запретила в служении священника Мариенбургского Покровского храма игумена Фотия (Нечепоренко) из-за грубого обращения с ребенком во время крещения. Он заявил, что мать ребёнка "закатила истерику" от скуки.
© A.Didžgalvio nuotr.

Видеозапись обряда широко разошлась в СМИ. На ней видно, что священнослужитель с силой несколько раз окунает сопротивляющегося и плачущего ребенка в купель с головой. После очередной попытки поместить его в воду мать младенца попыталась отобрать его у священника, но тот продолжил процедуру.

Статьи по теме:
Более 500 приходов московского патриархата присоединились к ПЦУ  (9)
Подводников отпели в Петербурге рядом с купелью в форме подлодки  (8)

Как сообщает издание "Фонтанка.ру", у малыша после обряда остались ушибы и ссадины, а сам он, по словам матери, "панически боится всего".

Инцидент произошел 10 августа. На сайте Гатчинской епархии сообщается, что "указом Преосвященнейшего епископа Гатчинского и Лужского Митрофана игумен Фотий запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения".

Епископ выразил сочувствие родителям и восприемникам ребенка и принес извинения за поведение клирика Гатчинской епархии. "Высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть образом Доброго Пастыря - Господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом Божиим и чутким отношением к чадам Матери Церкви", - отметили в епархии.

По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, жительница Гатчины написала на священника заявление в полицию. Собеседник агентства добавил, что телефонограмм из больницы по данному факту не поступало. Материал проверки находится у участкового.

Сам священник заявил порталу 78.ru, что подобного роды эксцессы - не редкость в священнической практике. "Если бы мама поменьше истерик закатывала, все бы прошло намного спокойнее. Она мешала просто. По правилам православной церкви, крещение должно совершаться с троекратным погружением в воду, полностью, с головой. Я выполнял свой священнический пасторский долг как положено. Родители и родственники ребенка оказались людьми абсолютно невоцерковленными и далекими от церковной жизни. Я не стал все же им отказывать, но вот этого жеста они не оценили", - отметил Фотий. По его мнению, матери ребенка просто стало скучно, и она от нечего делать "закатила истерику".

NEWSru.com
Статьи по теме:

В России Сергиев Посад может превратиться в ”православный Ватикан”: цена вопроса — 140 млрд рублей (1)

Газета ”Ведомости” ознакомилась с 300-страничной...

Архиепископ Православной церкви Украины: нет другой возможности достигнуть мира, кроме как победить агрессора (128)

Останется ли Украина на том пути, на который её пять лет...

Украинский православный военный капеллан: "То, что Литва пережила в 1991 году, мы переживаем сейчас" "Верю, что религиозная свобода наступит и в России" (541)

Церковь, которая не со своим народом, обречена на...

В РПЦ прокомментировали нашумевшее видео освящения воды "сгнившими ногами какого-то трупа" (6)

В Русской православной церкви прокомментировали...

Крещение Господне в 2019 году: традиции и история праздника (19)

Крещение Господне: в чем смысл этого праздника, надо ли...

Рамунас Богданас. Вопрос к литовским православным: Москва или Литва? (206)

Наконец-то произошел исторический акт....

Россия

СМИ: нашли полицейского, который ударил девушку кулаком в живот при задержании (45)

Задержанную на акции 10 августа Дарью Сосновскую ударил...

ВИДЕО: в России священника отстранили от службы после грубого крещения ребенка (2)

Гатчинская епархия в Ленинградской области запретила...

Росгвардия не признаёт своим ударившего девушку в живот полицейского (7)

Росгвардия отрицает принадлежность к ведомству...

В России объявлена награда за информацию о полицейском, ударившем женщину в живот (53)

После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10...

"Росатом": под Северодвинском взорвалась ракета с радиоактивным источником питания

В госкорпорации " Росатом " заявили, что взрыв 8 августа...

TOP новостей

Переживающий постатомную эру Висагинас ожидает импульса от промышленности и туризма

Скромный железнодорожный вокзал Висагинаса встречает...

Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов (147)

Постройка политического сообщества в Украине должна...

Отголоски истории с памятной доской Норейке докатились до Брюсселя (29)

Влиятельное брюссельское издание politico.eu не оставило...

Restoranas Kolonada Druskininkuose

Звезда "Особенностей национальной охоты" пострадал в Литве (8)

В минувшие выходные на литовском курорте Друскининкай...

Карбаускис об отзыве запрета на продажу алкоголя в уличных кафе: об этом не может быть и речи (3)

Староста фракции Литовского союза крестьян и зеленых...