Полностью раздетая девушка, тело которой в некоторых местах прикрывали лишь татуировки и длинные волосы, разгуливала по проезжей части, кричала и жаловалась на наркотические вещества.
Вначале девушка просто гуляла по городу, а затем уселась в маршрутку на переднее пассажирское сиденье, открыла дверь и стала на всю улицу ругать некоего Толика за наркоту.
По некоторым данным, этот наркодилер Толик вытолкнул обнаженную и нанюханную девушку из своей машины. Погуляв и подмерзнув (в Стерлитамаке было около +12 градусов), девушка и залезла в полную людей маршрутку, выкрикивая данные Толика и жалуясь на качество наркотиков.
Очевидцы, наблюдавшие такую необычную картину, вызвали полицию. Но девушка отказалась проехать с в участок с прибывшими полицейскими и стала сопротивляться. Тогда сотрудники правоохранительных органов вынуждены были взять девушку под белые руки, ноги, груди, и запихнули ее в патрульную машину.
"Ее личность установлена. Она передана в лечебное учреждение и находится под наблюдением медиков", - сообщили в МВД по Республике Башкортостан. Обстоятельства инцидента выясняются, личность Толика устанавливается.
Видео с обнаженной девушкой опубликовал ГТРК "Башкортостан" (внимание, +18, присутствует ненормативная лексика).
В Стерлитамаке наркодиллер выкинул из машины красивую нанюханную голую девушку, которая залезла в маршрутку с людьми и начала кричать фамилию дилера и жаловаться на качество наркотиков
(18+) Видео здесь: https://t.co/VKJOWIG88j pic.twitter.com/sTnsSc3NuD
— Хороший Твиттер (@leprach) May 1, 2019
В Стерлитамаке прохожие засняли на видео гуляющую обнаженную девушку | видео / / Читайте подробно: https://t.co/Q3goKIs7JP https://t.co/vcMRLbCBCe— Новости Башкирии сегодня (@newsbashk) May 1, 2019
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