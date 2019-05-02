В Стерлитамаке обнаженная девушка прошлась 1 мая по улицам города. Этот "перформанс" никак не был связан с маёвками или Монстрациями, которые проводились в российских городах в Праздник Весны и Труда.
В Башкортостане по городу гуляла полностью нагая девушка
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Полностью раздетая девушка, тело которой в некоторых местах прикрывали лишь татуировки и длинные волосы, разгуливала по проезжей части, кричала и жаловалась на наркотические вещества.

Вначале девушка просто гуляла по городу, а затем уселась в маршрутку на переднее пассажирское сиденье, открыла дверь и стала на всю улицу ругать некоего Толика за наркоту.

По некоторым данным, этот наркодилер Толик вытолкнул обнаженную и нанюханную девушку из своей машины. Погуляв и подмерзнув (в Стерлитамаке было около +12 градусов), девушка и залезла в полную людей маршрутку, выкрикивая данные Толика и жалуясь на качество наркотиков.

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Очевидцы, наблюдавшие такую необычную картину, вызвали полицию. Но девушка отказалась проехать с в участок с прибывшими полицейскими и стала сопротивляться. Тогда сотрудники правоохранительных органов вынуждены были взять девушку под белые руки, ноги, груди, и запихнули ее в патрульную машину.

"Ее личность установлена. Она передана в лечебное учреждение и находится под наблюдением медиков", - сообщили в МВД по Республике Башкортостан. Обстоятельства инцидента выясняются, личность Толика устанавливается.

Видео с обнаженной девушкой опубликовал ГТРК "Башкортостан" (внимание, +18, присутствует ненормативная лексика).

NEWSru.com
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