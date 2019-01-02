Губернатор Челябинской области РФ Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
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В правительстве области добавили, что в "Газели" находились два газовых баллона, пишет РБК.

Ранее в МВД по Челябинской области сообщали, что в результате возгорания в микроавтобусе "Газель" пострадали три человека. Там указали, что после начала пожара в машине произошел хлопок, причиной которого могла быть неисправность газового оборудования.

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Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов пояснил РБК, что ему не известны версии произошедшего по инциденту с маршрутным такси. "У меня информация, что был некий взрыв маршрутки. Есть понимание, что на месте работают подразделения МВД и ФСБ", — сказал он.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области РБК сообщили, что об инциденте с маршруткой "нет никакой информации".

31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.

По официальной информации жертвами трагедии стали девять человек. Судьба еще нескольких десятков людей, проживавших в подъезде и приехавших к ним в гости, до сих пор неизвестна.

РБК
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