В правительстве области добавили, что в "Газели" находились два газовых баллона, пишет РБК.
Ранее в МВД по Челябинской области сообщали, что в результате возгорания в микроавтобусе "Газель" пострадали три человека. Там указали, что после начала пожара в машине произошел хлопок, причиной которого могла быть неисправность газового оборудования.
Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов пояснил РБК, что ему не известны версии произошедшего по инциденту с маршрутным такси. "У меня информация, что был некий взрыв маршрутки. Есть понимание, что на месте работают подразделения МВД и ФСБ", — сказал он.
В пресс-службе УФСБ по Челябинской области РБК сообщили, что об инциденте с маршруткой "нет никакой информации".
31 декабря в Магнитогорск произошел взрыв в жилом доме, в результате чего обрушились 25 квартир. По информации Следственного комитета, приоритетной версией считается взрыв бытового газа.
По официальной информации жертвами трагедии стали девять человек. Судьба еще нескольких десятков людей, проживавших в подъезде и приехавших к ним в гости, до сих пор неизвестна.
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