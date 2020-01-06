Операция по извлечению 29 автомобилей любителей зимней рыбалки, провалившихся 5 января под лед, завершилась на острове Русский во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Утром 5 января 29 автомобилей рыбаков провалились под лед в пяти-семи метрах от берега в бухте Воевода на острове Русский во Владивостоке. Автовладельцы, отказавшись от помощи спасателей, достали автомобили из-подо льда при участии частных фирм. "Поскольку угрозы жизни и здоровью граждан уже не было, а также не было целесообразности нахождения спасателей в этом районе, они к этому времени вернулись в место постоянной дислокации", - сказал собеседник агентства, добавив, что до этого момента спасатели помогали автовладельцам извлекать их машины.

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В пресс-службе уточнили, что последними извлекали автомобили, находившиеся дальше всего от берега. Они провалились на глубину около двух метров.

Как подчеркнули в ГУ МЧС по Приморскому краю, в обязанности спасателей не входит извлечение провалившихся под лед автомобилей, однако из-за масштабов произошедшего и присутствия на месте сотрудники ведомства не могли проигнорировать случившееся и помогли автовладельцам.

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