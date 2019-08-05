"Слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008. К месту происшествия выехала оперативная группа ЕДДС (Единой дежурно-диспетчерской службы) во главе с Илаем Ахметовым. Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта", - говорится на сайте городской администрации. Начал работу оперативный штаб, прорабатываются вопросы по готовности приема пострадавших в районе ЧП, наличию койко-мест в больницах, запасов крови, мобилизации транспорта.
"Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <...> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть", - приводит ТАСС слова собеседника в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района. По словам источника агентства в экстренных службах, на место направлены силы пожарных по второму номеру сложности. Эту информацию подтвердили также источники местного телеканала ТВК. В городской больнице сообщили, что в результате взрывов госпитализированы два человека с осколочными ранениями. По словам медиков, после оказания пострадавшим помощи их отпустят домой.
В Центральном военном округе заявили, что около 13:00 мск на территории одного из местных складов Центра материально-технического обеспечения произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Приняты меры для обеспечения безопасности, идет локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники.
Корреспондентам ИА "Запад24", которые находятся недалеко от места ЧП, очевидцы сообщили, что во время взрывов погибли несколько военных и гражданских, у которых снаряды взорвались прямо в руках. Официальных данных о жертвах нет. Происходит эвакуация не только жителей Каменки, но и соседнего поселка Ключи. К месту ЧП вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.
Взрывы продолжаются, по информации очевидцев, "на воздух взлетело одно из зданий". Движение на трассе Назарово - Ачинск парализовано. К эвакуации готовят детей, отдыхающих в оздоровительном лагере "Сокол". Отмечается, что система оповещения в Ачинске оказалась не готова к такой ситуации. Люди через динамики слышали только звук сирен, речевое оповещение невозможно разобрать, слышны лишь обрывки фраз.
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