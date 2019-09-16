В память о погибших в парке высажены 60 сосен — по числу жертв пожара. Там также есть фонтан, музыкальная ротонда и православная часовня.
"Наша задача была открыть не место скорби, а силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов", — заявил [губернатор Кемеровской области Сергей] Цивилев.
Пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Из 60 погибших в результате пожара 37 были детьми.
Первоначально открытие сквера было запланировано на сентябрь 2018 года, но его несколько раз откладывали из-за продолжавшихся работ по сносу остатков здания.
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