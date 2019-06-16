Около 2:00 в международном аэропорту Краснодара Boeing 737-800 авиакомпании S7 при посадке задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, не сумев приземлиться с первой попытки. В пресс-службе аэропорта уточнили, причиной ухода лайнера на второй круг стала непосадочная конфигурация.
На борту воздушного судна находилось 175 человек. Ни пассажиры, ни экипаж лайнера не пострадали, сообщает Южное следственное управление на транспорте. Никто за медицинской помощью не обращался.
А вот сам борт получил значительные повреждения. Обратный рейс был задержан более чем на 12 часов. В итоге пассажиров отправили в Москву другими рейсами.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливается сумма причиненного ущерба. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В данный момент международный аэропорт Краснодара работает в штатном режиме.
Опубликовано видео с места жесткой посадки в Краснодаре, где самолет из Москвы задел хвостом полосу
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— Кубанские Новости (@kubnewsru) 15 июня 2019 г.
ВИДЕО: в аэропорту Краснодара Boeing авиакомпании S7 совершил жесткую посадку
В ночь на субботу 15 июня в аэропорту Краснодара...
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