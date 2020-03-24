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На Youtube-канале Алексея Навального появилось видео, в котором главный российский оппозиционер рассказывает о хищениях во время строительства моста в Крым.
ВИДЕО | "Украдено с любовью": Навальный выпустил фильм про Крымский мост
© Reuters / Scanpix

Фильм является продолжением фильма о семейной паре Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна.

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