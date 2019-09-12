ВИДЕО: Тверь окропили с самолета 70 литрами святой воды для избавления от пьянства

Традицию отмечать День трезвости российские священнослужители ввели еще до революции в начале 20 века. Дата была приурочена к религиозному празднику Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого соблюдается строгий пост. В России в эти дни закрывались винные лавки, храмы проводили крестные ходы и молебны, взывали к трезвости. Каждый желающий мог дать обет трезвости и получить благословение священника.

В Твери традицию крестных ходов в День трезвости возродили в 2004 году по инициативе председателя приходского совета Собора в честь иконы Божией матери "Неупиваемая Чаша" иерея Александра Горячева. В 2006 году священники пересели на самолет. "Вместе с иконой "Неупиваемая чаша" мы летаем над Тверью с 2006 года, это уже городская реликвия. Хотите - верьте, хотите - нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал", - рассказал Горячев.

На этот раз две семейные пары пожелали дать зарок трезвости. Одна из пар - Вячеслав и Ольга, пишет "Комсомольская правда". Вячеслав рассказал, что приехал в Тверь из Москвы, чтобы помолиться перед иконой "Неупиваемая чаша", и в конце концов справился с пристрастием к алкоголю и встретил будущую супругу.

Комментируя насмешливую реакцию на проведение крестного лёта, отец Александр отметил, что нет ничего смешного в пропаганде трезвого образа жизни, а для того, чтобы "тарахенье на самолете" помогало, нужно желание самого человека.

"Смейтесь, господа, смех продлевает жизнь, это ваше право. Но с другой стороны, над чем смеетесь? Что мы пытаемся пропагандировать жить трезво? Или что мы пытаемся донести - люди, перестаньте употреблять алкоголь, наркотик, перестаньте блудить! Это вызывает смех? Да, кто-то говорит - вы там тарахтите на самолете, и это никому не помогает. А я бы им ответил - помогает, но тому, кто хочет", - сказал иерей. По мнению священнослужителя, любая болезнь в первую очередь является духовной, так как ее вызывает вирус, а "вирус - это бес".

Между тем РПЦ решила заняться производством и массовой продажей гражданам игристых и обычных тихих вин. Заниматься этим будет компания "Мезыбь", принадлежащая структурам Московского патриархата. Какой объем продукции будут выпускать церкви и когда вино поступит в продажу, пока неизвестно, но производить его будут на Кубани.

По данным Центра разработки национальной алкогольной политики, в России за последние шесть месяцев на 17,2% выросла смертность от отравления алкоголем, в некоторых регионах - на сотни процентов. Наибольший рост смертности зафиксирован в Татарстане, где этот показатель вырос в 12 раз. Далее в антирейтинге следуют Еврейская автономная область и Тыва. Смертность от отравления спиртным также выросла в Москве и Санкт-Петербурге. В Костромской области смертность, наоборот, снизилась на 92,5%.