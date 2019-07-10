Путин попросил помочь девушке. "Ничего страшного, я думаю. И доктора поищите", — добавил президент. На видеозаписи встречи видно, как девушку выносят на руках из зала.
Помочь девушке также решила вице-премьер Татьяна Голикова, бывший министр здравоохранения России, отметило издание E1.ru в своем Telegram-канале.
Предположительно, плохо стало девушке из Казахстана, пишет издание. Студенты ждали президента с 14 часов по местному времени.
Как сообщает "Интерфакс", девушка уже пришла в себя и сейчас с ней все в порядке.
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