Таких эпитетов Дудь удостоился за свой трехчасовой документальный фильм "Беслан. Помни", опубликованный на YouTube 2 сентября и собравший за это время более 10 миллионов просмотров. Положительных оценок у этого фильма в 40 раз больше, чем отрицательных.

Такой занятой человек, как Владимир Соловьев, выкроил время, чтобы потратить три часа на просмотр фильма "дегенерата" Дудя. А, возможно, ему хватило и анонсов, чтобы понять, что фильм бездарен, как и его автор, и не дотягивает до высокой планки "большой журналистики", к которой принадлежит Соловьев.

По мнению Соловьева, Дудю следовало бы и дальше сниматься в рекламных роликах шампуня (блогер и журналист Юрий Дудь является лицом рекламной кампании шампуня от перхоти Head & Shoulders Men Ultra — прим. ред.). Он назвал видеоблогера "мразью", обвинил в бездарности и в совершенном непонимании произошедшего в Беслане в сентябре 2004 года.

"Раньше был бездарным спортивным журналистом, теперь полез в другую область… Лучше бы Head&Shoulders дальше рекламировал. В этой башке кроме химэлементов Procter&Gamble ничего нет… Ноль сопереживания", — возмущался Владимир Соловьев.

Но основной гнев государственного журналиста вызвали нападки Дудя на российское государство, которое, по мнению популярного блогера, и виновато в многочисленных жертвах в Беслане.

По мнению журналиста Дудя активно продвигают определенные либеральные силы, которые Соловьев окрести "либерастней". "Вы посмотрите на эти лица. Вы посмотрите на эту лощеную нечисть. Вы посмотрите на этого борца с перхотью. Там же ноль сопереживания. Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх, которая во время трагедии Беслана несла такое, что волосы дыбом", — сказал Соловьев.

"Дудь радостно кричит, снимает, говорит о том, что во всем виновато государство. Но надо быть дегенератом", — считает Соловьев. По его мнению, в фильме нет "ни малейшего понимания о том, что, почему и как реально произошло". Он добавил, что Дудь "был бездарный спортивный журналист", а теперь "полез в другую область — гадить по чуть-чуть".

Взаимная антипатия Соловьева и Дудя крепнет год от года.

Дудь считает, что считает Соловьев — путинский пропагандист. Взгляды Дудя и Соловьева диаметрально противоположны.

Юрий Дудь считает, что Соловьв — журналист, который легко меняет взгляды, исходя из ситуации, а также предоставляет лишь ту информацию, которая угодна властям. По словам Дудя, Соловьев отказывается принимать к рассмотрению любое мнение, отличное от его собственного, считая, что только он прав, а кто не согласен, тот дурак. Дудь считает, что Соловьев относится к той категории журналистов, для которых главное — их материальное благосостояние. Дудь считает, что Соловьев еще всех удивит. Это сейчас он сторонник политики Кремля, но не исключено, что спустя время, находясь в уже почти родной Италии, он будет жестко критиковать Кремль.

В свою очередь Соловьев заявляет, что Дудь вообще не журналист. В эфире "Вести FM" он неоднократно обращался с тирадами к Юрию Дудю: "Мальчик, ну очнись! Сесть в кадр, читать написанные неясно кем вопросы и делать вид, что ты худой кокаинист, — не делает тебя журналистом". "Ну не получилось у тебя на "Матч ТВ"!.. Мат не заменяет мозгов, мат — подпорка. Шнур использует мат, работая в жанре лубка. А ты-то в каком жанре?" — задавался вопросом Соловьев.