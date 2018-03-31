На YouTube было опубликовано видео с камер наблюдения в кинотеатре торгового центра «Зимняя вишня», сгоревшего в Кемерове. Запись сопровождается комментариями Игоря Вострикова, потерявшего семью при пожаре.

В начале трехминутного ролика люди спокойно ходят между кинозалами. Востриков поясняет, что к тому времени пожар уже продолжался примерно 45 секунд. Он также обращает внимание зрителей на сотрудницу кинотеатра, которая сразу после известия о случившемся открывает дверь сначала красного кинозала (все находившиеся там люди погибли), затем синего.

К началу второй минуты начинается эвакуация, при этом помещение быстро заволакивает густой черный дым, который почти не дает рассмотреть происходящее.

29 марта Востриков, которому был предоставлен доступ к записям с камер наблюдения в торговом центре, рассказал, что двери кинозала, где находились его родные, закрыл один из посетителей. Ранее одна из пострадавших в пожаре также сообщала, что находившиеся в зале мужчины заперли двери, заткнули щели полотенцами и решили ждать спасателей, однако те не прибыли.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человек, в том числе 41 ребенок. Возбуждено уголовное дело по трем статьям, основная версия случившегося — неисправность проводки. Следствие также установило, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация.

Lenta.ru
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