ВИДЕО: Россия празднует 9 мая. На Красной площади прошел Парад Победы

По традиции Верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин, члены правительства, руководство администрации президента, парламента вначале наблюдали за парадом на Красной площади, после чего приняли участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Кроме того, в честь Дня Победы глава государства традиционно дает торжественный прием в Кремле.

Празднования в Москве открылись торжественным парадом в 10:00 по московскому времени на Красной площади. Минобороны заранее обнародовало список военной техники, задействованной на параде Победы. Всего в параде приняли участие более 13 тыс. военнослужащих, свыше 130 единиц техники. Над Кремлем должны были пролететь 74 самолета и вертолета, однако этого не произошло, как и в 2017 году.

Командовал парадом главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал парад — министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Они объехали парадный строй на кабриолетах Aurus. После речи Верховного главнокомандующего ВС РФ 35 пеших парадных расчетов прошли торжественным маршем по брусчатке Красной площади.

В этом году по Красной площади впервые прошли батальон Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского.

Зрителя и гостям парада впервые демонстрировали новейшие автоматы АК-12, с ними прошли по Красной площади курсанты Рязанского ВВДКУ, военнослужащие 131-го парашютно-десантного полка и 2-й мотострелковой дивизии.

После прохождения пеших парадных расчетов военный оркестр освободил место для прохождения механизированной колонны. Первым по Красной площади прошел легендарный танк Т-34-85. За ним следовали бронеавтомобили "Тигр", защищенные автомобили "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3 (Подробный список).

Участвовали в параде и танк четвертого послевоенного поколения Т-14 "Армата", пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы "Ярс", боевые машины поддержки танков "Терминатор" и другая техника. Замыкают прохождение механизированной колонны бронетранспортеры "Бумеранг" К-16.

Воздушная часть парада Победы отменена, как и в 2017 году

В воздушной части парада Победы должны были принять участие 74 авиаэкипажа.

Вначале над Красной площадью ждали пролета группы из вертолетов Ми-8 во главе с самой большой транспортной винтокрылой машиной в мире — Ми-26, за ними — ударные "Ночные охотники" Ми-28Н, "Аллигаторы" Ка-52 и Ми-24,а также модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, три военно-транспортных Ил-76МД, стратегический ракетоносец Ту-160 и четыре Ту-22М3, три Ту-95МС, истребители МиГ-29СМТ, Су-24СМ, МиГ-31БМ, Су-34.

Однако авиапарад был отменен по погодным условиям. Об этом было сообщено собравшимся на Красной площади сразу по завершении прохождения военных колонн парада Победа.

Утром над мегаполисом была низкая облачность. И хотя авиация ВКС способна действовать в самых сложных условиях, в Минобороны приняли решение вернуть самолеты и вертолеты на землю из соображений безопасности. В истории проведения воздушных парадов в советское время происходили трагедии.

Напомним, в 2017 году воздушная часть парада была отменена по тем же метеопричинам. Происходили отмены пролета самолетов по погодным условиям и ранее. Даже 24 июня 1945 года во время Великого парада Победы метеоусловия были сложными: лил дождь, и воздушная часть парада была отменена.

Праздничный салют в Москве будут запускать с 16 городских площадок, в том числе на Поклонной горе, в парках "Измайлово", "Кузьминки", Лианозово, на ВДНХ, территории "Лужников" и других. Он продлится в течение 10 минут.

За это время прозвучат 10 тыс. выстрелов, будет использовано более 50 видов фейерверков.

Сценарий запуска фейерверков был разработан с помощью специальной автоматизированной системы.

На Воробьевых горах и Поклонной горе салют будет производиться из пушек ЗИС-3 образца 1942 года.

Артиллерийские салюты пройдут и в других городах-героях России. Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу они будут произведены 9 мая в 22:00 по местному времени в Санкт-Петербурге, Волгограде, Керчи, Севастополе, Смоленске, Туле, Новороссийске, Мурманске и в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Как проходят военные парады в других городах РФ

В большинстве городов России, где проходят военные парады, механизированные колонны возглавили легендарные танки Т-34, а в Севастополе — не менее известная "Катюша" (артиллерийское орудие БМ-13, приводившее в ужас вражескую пехоту), восстановленная военными специалистами в этом году.

Жителям и гостям Ижевска во время парада Победы 9 мая впервые показывают арктический зенитный ракетный комплекс "Тор" производства Ижевского электромеханического завода "Купол".

В Екатеринбурге впервые в параде Победы принимают участие байкеры мотоклуба "Черные ножи". Взвод мотоциклистов на исторической технике и в специально пошитой форме военных лет едет во главе колонны сразу за танком Т-34.

Также в этом году в Екатеринбурге первый раз сформирована "сирийская" коробка, в которую вошли образцы вооружения и военной техники, выполнявшие специальные задачи в этой ближневосточной республике — бронеавтомобиль "Тигр", "УАЗ-Пикапы" с минометами и крупнокалиберными пулеметами, беспилотники "Орлан-10" и "Уралы" с зенитными установками.

Над городом-героем Мурманском 9 мая впервые в новейшей истории проходит воздушный парад. В нем задействованы 16 единиц авиатехники, в том числе вертолеты Ка-27ПС и Ми-8, самолеты военно-транспортной и противолодочной авиации Ан-26, Ил-20, Ил-38 и Ту-142, а также учебно-тренировочный Су-25УТГ, бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, МиГ-29К и истребители-перехватчики МиГ-31.

Всего в московском параде Победы принимают участие 132 единицы военной техники.