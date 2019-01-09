Сотрудники ингушского ОМОН рассказали, что на нескольких автомобилях отправились за новогодними подарками от МВД, проехав 130 километров. В результате они получили половину ящика мандаринов для 52 человек, то есть примерно по мандарину на каждого.
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