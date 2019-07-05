ВИДЕО: Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины. Но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".
Vladimiras Putinas atsakinėja į klausimus „Tiesioginėje linijoje“
© Reuters / Scanpix

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают "РИА Новости".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит", – заявил Путин.

"Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины", – добавил он.

Статьи по теме:
Украинские военные: Россия увеличивает количество войск возле границы  (3)
Президент Украины: РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе  (13)

Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", – настаивает российский президент.


Второй президент Украины, представитель страны в ТКГ Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о "режиме тишины" в зоне вооруженного конфликта норму "не стрелять в ответ".

По словам Кучмы, Донбасс не находится в экономической блокаде, есть только утвержденное СНБО временное ограничение на перемещение товаров.

Позже Кучма заявил, что Совет национальной безопасности и обороны может пересмотреть торговые ограничения в отношении ОРДЛО только после возвращения украинских активов в украинском правовом поле.

Затем спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что вопрос о снятии экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса на заседании в Минске подняли представители ОРДЛО.

Украинская правда
Статьи по теме:

Глава МИД Литвы предложил Зеленскому провести конференцию о реформах Украины в Вильнюсе (63)

Находящийся в Канаде министр иностранных дел Литвы...

Президент Украины: в Станице-Луганской развели силы, хрупкая надежда появилась (1)

В Станице-Луганской состоялось разведения вооруженных...

Лидер немецкого ХДС выступила в защиту санкций ЕС против России (2)

Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что пока никто не...

Возвращение российской делегации в ПАСЕ: триумф, отчаяние и демарши (64)

Россияне вернулись в ПАСЕ без дополнительных условий...

Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (350)

Это была отличная неделя для Владимира Путина ....

Россия

ВИДЕО: Путин требует отмены блокады оккупированного Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минские...

В России предложили запретить мобильные в школах (1)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко...

Путин надеется улучшить связи с ЕС при новом главе Еврокомиссии (1)

Президент РФ рассчитывает улучшить отношения с ЕС при...

Подводников отпели в Петербурге рядом с купелью в форме подлодки (9)

Панихида по 14 морякам, погибшим в Баренцевом море при...

Минобороны РФ опубликовало список погибших подводников (16)

Министерство обороны России опубликовало список...

TOP новостей

Литовских интернет-провайдеров обязали блокировать популярный веб-сайт (6)

Верховный суд Литвы (ВСЛ) в четверг постановил обязать...

В Литве открылась первая гостиница сети Hilton (2)

5 июля в Вильнюсе на проспекте Гедиминаса открылась...

Головная боль вильнюсцев скоро закончится: на проспект Конституции можно будет выехать, минуя кольцо

Многие водители ругают кольцевой перекресток у бывшего...

"Содра" послала весть 45 000 жителей Литвы: вы можете лишиться денег (1)

Не все жители Литвы , которые болели и получили...

Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas Fontano prie Operos ir baleto teatro atidarymas

В столице Литвы открыт возрожденный легендарный фонтан (5)

У здания Театра оперы и балета в литовской столице был...