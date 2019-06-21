ВИДЕО: правозащитник Оюб Титиев вышел из колонии по УДО

Шалинский городской суд 10 июня постановил освободить Титиева в условно-досрочном порядке. Сегодня решение вступило в силу. У выхода из колонии-поселения города Аргун, расположенном в 15 километрах от Грозного, Титиева встретили родственники, коллеги, друзья и журналисты. Сам он сообщил, что намерен продолжить правозащитную деятельность, однако чеченское отделение правозащитного центра "Мемориал" пока не будет работать, сообщает ТАСС.
Глава Чечни Рамзан Кадыров приветствовал решение об УДО Титиева, выразив уверенность, что судом "изучены все обстоятельства и принято объективное решение". Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что "нужно продолжить борьбу за его оправдание и полную реабилитацию".
19 марта Шалинский горсуд приговорил Титиева к четырем годам колонии-поселения, признав его виновным в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК). Титиев, который связывает дело против него со своей правозащитной деятельностью, не признал вину. По его словам, наркотики ему подбросили полицейские. В то же время Титиев не стал обжаловать приговор, так как решил воспользоваться шансом на УДО.
В приговоре говорилось, что обвиняемый без цели сбыта хранил марихуану массой не менее 207,84 грамма, который был обнаружен у него при осмотре в машине 9 января 2018 года. Спустя два дня правозащитника взяли под арест. Правозащитник утверждал, что его задерживали дважды: в первый раз силовики не нашли в его машине наркотиков при понятых, поэтому вскоре его задержали второй раз - на этот раз в присутствии сотрудников ДПС.
В феврале Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой призвал к немедленному освобождению Титиева и назвал обвинения против него сфабрикованными.
С такими же призывами неоднократно выступали другие международные организации, включая Совет Европы и ООН, а также российские оппозиционные политики и общественные деятели. В "Мемориале" уверены, что путем ареста Титиева глава Чечни Рамзан Кадыров решил избавиться от присутствия в республике правозащитного центра.
В ноябре 2018 года правозащитника поддержали в суде старейшины Чечни, мнение которых на Кавказе традиционно считается непререкаемым. Они назвали предъявленное ему обвинение ложью и заявили, что Титиев "не может иметь отношение к наркотикам, он никогда их даже в руках не держал".
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ВИДЕО: правозащитник Оюб Титиев вышел из колонии по УДО
Глава чеченского отделения правозащитного центра "...
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