Как пишет "Московский комсомолец", на видео, где Беркова предстает в нижнем белье и на шпильках, она перечисляет список своих «президентских» предложений, среди которых встречаются «обязательный сексуальный экзамен», «налог на бедность», «разрешение на рождение детей» и смертная казнь за сексуальные домогательства.
Издание также отмечает, что на самом деле, не имеет права выдвигаться в президенты в силу возраста, т.к. ей 32 года, а право баллотироваться появляется после 35 лет.
Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее было известно о трёх кандидатах среди представительниц слабого пола: Ксении Собчак, Екатерине Гордон и Анфисе Чеховой.
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