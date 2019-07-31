33-летний Максим Гареев уже признался, что 26 июля этого года совершил убийство в Москве девушки-блогера, чье тело нашли в чемодане в ее съемной квартире. В каких именно отношениях Гареев состоял с убитой, не уточняется.

Отвечая на вопрос следователя, по какой причине он убил девушку, молодой человек ответил, что Екатерина неоднократно оскорбляла и унижала его сексуальное достоинство и принижала его финансовые возможности. "Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом в область шеи и груди", - утверждает задержанный на видео, которое публикует Следственного комитета РФ.

По словам молодого человека, он раскаивается и будет сотрудничать со следствием.

Следственные органы Главного следственного управления по городу Москве продолжают расследование уголовного дела по факту убийства 24-летней девушки, возбужденное по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

24-летняя Екатерина Семочкина (Карагланова) перестала выходить на связь 22 июля, а мертвой ее нашел 27 июля хозяин квартиры, которую она снимала. Тело девушки лежало в чемодане в ее съемной квартире на улице Пырьева в столичном районе Раменки.

Камера видеонаблюдения в подъезде дома зафиксировала, как в день убийства в дом зашел человек в шортах и кепке. Через четыре часа он вышел из подъезда, но уже в брюках. А в руке, на которой была черная перчатка, незнакомец держал серебристый чемодан.

По одной из версий, Гареев пришел к Караглановой домой и узнал, что она собирается улететь в Нидерланды вместе со своим новым, 52-летним поклонником, чтобы отметить там 30 июля свой 25-й день рождения. Приревновавший Гареев нанес девушке несколько ножевых ранений, после чего попытался спрятать труп в чемодан, чтобы вынести его и спрятать, но тело в чемодан не помещалось. Тогда он просто оставил его в квартире. А окровавленные вещи вынес в другом чемодане и сжег их в лесополосе.

По другой версии, Гареев познакомился с Екатериной в соцсетях, но она ему отказала в ухаживаниях и интимной близости. Тогда мужчина решил отомстить.

Как пишет "Комсомольская правда", в Сети появилось фото с места преступления - тело обнаженной молодой женщины уложено в чемодан, лицо ее залито кровью, туловище - в одной секции, ноги - вытянуты в другую. Можно предположить, что убийца пытался избавиться от тела и пытался упаковать его в чемодан, чтобы унести, но у него не получилось. Изучивший снимок врач-психиатр Александр Федорович сообщил КП, что "по ранам, которые мы видим, однозначно можно сказать: была борьба и ножевые ранения наверняка есть не только на шее. Что касается чемодана, не вызывает никаких сомнений, что это посыл, символ: теперь можешь ехать! Убийца сознательно устроил все именно так".

В Instagram Екатерины есть одна любопытная запись, датируемая апрелем этого года. Девушка опубликовала фото с букетом хризантем и запиской: "...Это для тебя, шикарная. Хочется встретить женщину, ради которой можно совершать поступки и радовать ее каждый день, увидев тебя, понял, что эта женщина - ты... Если у меня есть хотя бы маленький шанс быть с такой девушкой как ты, намекни мне". Карагланова подписала снимок: "И снова surprise from mister X... Уже на протяжении нескольких недель я получаю букеты и записочки от тайного поклонника. Интересно, кто бы это мог быть?".