ВИДЕО: под Казанью обмелела Волга, ищут золото Российской империи

Искателям удается обнаружить старинные монеты и различные предметы быта. В соцсетях ходят слухи о золоте Российской империи, которое якобы во время Гражданской войны белочехи отправляли в Самару во время осады города Красной Армией. В этот момент велся обстрел трамваев с Верхнего Услона, была паника, суматоха, многие солдаты дырявили мешки и немножко забирали себе. И часть монет могла выпасть и остаться в щелях брусчатки.

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия уже предупредил граждан о необходимости соблюдения законодательства в сфере сохранения культурного наследия. В ходе мониторинга установлено, что в этом в районе отдельные жители, используя металлоискатели, без разрешительной документации осуществляют поиск археологических предметов. Данные действия могут повлечь повреждение или утрату культурного слоя (слой в земле или под водой, содержащий следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающий археологические предметы).

В зависимости от различных обстоятельств подобные деяния могут караться большими штрафами и даже лишением свободы на срок до шести лет.

В настоящее время специалисты Комитета и Института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан продолжают исследования территории (каменной мостовой) с целью придания ей охранного статуса.

Мощеный тракт до 1950-х годов соединял нынешний полуостров Локомотив (Мокрую слободу - сейчас это район железнодорожного вокзала) и старый речной порт города в Адмиралтейской слободе (дальнее устье реки Казанки), а в результате заполнения Куйбышевского водохранилища ушел под воду на несколько метров, отмечает агентство "Татар-информ" и предупреждает людей о том, что там есть неразорвавшиеся боеприпасы.

Снижение уровня Куйбышевского водохранилища стало следствием ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовья Волги и сокращения притока воды в водохранилище, информирует Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

По результатам заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, прошедшего 7 мая в Москве, было принято решение о согласовании уровней водохранилищ.

По оптимистичному прогнозу, повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 м/декаду (10 дней). К 9 июня планируется достичь отметки 52 м.

В настоящее время сбросные расходы через Жигулевский гидроузел скорректированы в сторону уменьшения, одновременно с этим, приток воды в камские водохранилища (Камская ветка) значительно вырос.





Не только на Волге происходит критическое снижение уровня воды. Обмелели Кама, Свияга, Меша и другие притоки больших рек Волжского водного бассейна. По словам специалистов, низкий уровень воды в реках Волжско-Камского бассейна губительно сказывается на биоресурсах, особенно во время нереста рыбы. Кроме того, со снижением уровня воды повышается концентрация вредных веществ в водоемах, и местами наблюдается мор рыбы, отмечают "Казанские ведомости".