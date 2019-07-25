В России продолжает расти площадь лесных пожаров. Накануне она превысила 2 миллиона гектаров. По данным "Авиалесоохраны" на 25 июля, горит 2256983 га. И большая ее часть (2109815 га) находится в так называемой "зоне контроля" - на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где работы по тушению прекращены на основании решений региональных Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Значительная часть всех возгораний приходится на Красноярский край, Якутию и Иркутскую область.
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В Красноярском крае в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 20 лесных пожаров в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Абанском районах на общей площади 7 тысяч га. Угрозы населенным пунктам нет. Большинство возгораний зафиксировано в крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов. Таких лесных пожаров в крае действует 109 на площади 899 тысяч га, три из них комиссия КЧС обязала тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы, информирует официальный портал края.

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В Якутии, по данным республиканского ГУ МЧС, действует - 134 природных пожара на общей площади 774302,5 га, из них на обслуживаемой территории проводится тушение 22 природных пожаров на территории 13 муниципальных образований. Крупных пожаров нет. В зоне контроля - 112 природных пожаров. За ними ведется наблюдение, и проводится контроль состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз.

В Иркутской области действуют 115 природных пожаров на площади 499443 га в Бодайбинском, Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Усть-Кутском районах, из них 5 пожаров локализованы на площади 2824 га. По данным космического мониторинга, в зону задымления попадают 33 населенных пункта в 5 районах. В ближайшие три дня ожидается ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов, предупреждает областное ГУ МЧС.

Пожары в этих регионах привели к серьезному ухудшению экологической ситуации. Дымом несколько дней окутана большая часть Сибири - Красноярский край и Иркутская область, Хакасия, Кемеровская, Томская, Новосибирская, Омская области и Алтайский край. А накануне дымка появилась на Урале - в Тюменской, Курганской и Челябинской областях, в крупных городах которых проводился мониторинг воздуха, и пока превышения ПДК вредных веществ выявлено не было.

Улучшение ситуации с атмосферным воздухом в Сибири прогнозировалось 25-26 июля. Пока же на сайте "Авиалесоохраны" отмечается, что в период до 29 июля дефицит осадков прогнозируется в северо-восточной части Иркутской области и восточной части Эвенкийского района Красноярского края. Ожидается повышение температуры воздуха до 28...30°C в центральной и северной частях Иркутской области и восточной части Эвенкийского района Красноярского края. Усиление ветра с порывами до 17-19 м/с - в северо-западной и северной частях Красноярского края. В западной части Иркутской области и восточной части Красноярского края возможны грозы.

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