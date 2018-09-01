"Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", — сообщил Интерфаксу источник в службах аэропорта.
Пожар удалось потушить, пассажиры и экипаж эвакуированы. По последней информации минздрава, в результате ЧП пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Ранее сообщалось о шести пострадавших от ожогов. Как стало известно, один из сотрудников аэропорта скончался на месте происшествия от сердечного приступа.
Как уточнили в UTair, всего на борту находились 164 пассажира и 6 членов экипажа.
"Самолет Boeing 737-800 с бортовым номером VQ-BJI, следующий рейсом UT579 Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя", — сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
По предварительным данным, причиной происшествия могли стать неблагоприятные погодные условия.
"Предварительно из-за сильного ливня экипаж не сумел приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости", — передает Интерфакс слова информированного источника.
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, задержек рейсов на прилет и вылет нет, сообщает пресс-служба аэропорта.
ВИДЕО: Пассажирский "боинг" потерял крыло при аварийной посадке в Сочи (1)
В аэропорту Сочи произошло серьезное...
После убийства Захарченко Путин пообещал, что "Россия всегда будет с народом Донбасса" (245)
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи...
Взрыв на ведущем заводе России по производству авиационных и космических двигателей унес жизни двух человек
Два человека погибли в результате чрезвычайного...
Православного священника задержали за изнасилование 13-летней школьницы (13)
В России разразился очередной скандал вокруг...
В России произошел взрыв на оборонном заводе, производившем бомбы для Сирии: есть погибшие (18)
В одном из цехов оборонного завода имени Свердлова в...
TOP новостей
Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (27)
Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...
Погода: на выходных погожим будет только один день (1)
Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...
Перед новым политсезоном президент Литвы призывает избегать выяснения отношений (19)
Перед началом нового политического сезона президент...
В Вильнюсе 5 человек пострадали в автомобильной аварии
Утром в субботу в Вильнюсе , около Дома печати, на...
На дорогах Польши появились новые знаки. За несоблюдение требований – штраф в 113 евро (6)
Новые знаки информируют водителей о въезде в...