"Большинство россиян чувствуют по-настоящему "своей" историю от времени послевоенного СССР. Тогдашняя державность - явный образец для подражания особо патриотичных элит. Так что эта эпоха - тоже прошлое, ставшее настоящим. И ее "события-люди-явления" все чаще воспринимаются сегодня актуальными, почти вечными феноменами нашей жизни", - говорится в описании к видео.
Анонсируя запуск "Намедни" впервые с 2004 года, Парфенов пояснял, что теперь серии "Парфенона" и "Намедни" будут чередоваться. Журналист также рассказывал, что планирует осветить события 1946-1960 годов, а первый "пакет" будет состоять из шести серий. "То есть как бы нулевые серии, которые бы предшествовали тому, с чего когда-то начинался телепроект", - говорил Парфенов.
Продюсер "Парфенона" и Wylsacom Media Илья Овчаренко в феврале сообщал TJ, что весь первый блок выйдет в марте 2019 года и будет посвящен периоду с 1946-го по 1951 годы. Как и в старых выпусках, каждый эпизод будет охватывать один год из пяти заявленных.
Отвечая на вопрос в Twitter о спонсировании новых выпусков "Намедни", Овчаренко сказал, что "есть компании, которые помнят". Он отказался уточнить TJ, кто финансирует проект, но пояснил, что планов на передачу "очень много", и все зависит от того, как ее примут.
В беседе с ТАСС Овчаренко сообщал, что "Намедни" будут выходить раз в две недели. Продюсер добавил, что Парфенов планирует обратиться к истории России 1930-х годов и, возможно, к современности.
Авторская программа Леонида Парфенова "Намедни" выходила в эфир второй программы Центрального телевидения с 1990-го по 1991 год, а с 1993-го по 2004 год - на канале НТВ. Изначально это были еженедельные неполитические новости, а затем проект трансформировался в документальный цикл.
Программа перестала выходить с конца мая 2004 года в связи с увольнением Парфенова с НТВ.
Оно последовало после того, как заместитель генерального директора канала по информационному вещанию Александр Герасимов запретил давать в эфир программы "Намедни" интервью с вдовой погибшего в Катаре Зелимхана Яндарбиева, в убийстве которого обвиняли сотрудников российских спецслужб.
На канале "Парфенон", который журналист ведет с 2018 года, Парфенов освещает актуальные темы и события.
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/18mar2019/namedni1.html
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