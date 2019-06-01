Следственный комитет РФ намерен возбудить уголовное дело после столкновения 18-летнего виндсёрфингиста с ”Метеором”. Камера наблюдения запечатлела стремительность их встречи. Акимов мчал вдоль моста ЗСД по нелегальному маршруту. В день гибели два раза проскочить мимо теплоходов у него получилось. Третий стал последним, пишет "Фонтанка".

”27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы ”Крестовский остров”, кандидат в мастера спорта по виндсёрфингу, член молодежной сборной России Артём Акимов”, — такой некролог все парусные организации Петербурга опубликовали 28 мая.

Школа ”Крестовский остров” находится на берегу реки Малой Невки. Акваторию застолбили владельцы яхт, виндсёрферам здесь уже не место. Они доплывают до слияния Малой Невки и Малой Невы и попадают на простор. Ограниченная Крестовским и Васильевским островами и мостом ЗСД территория позволяет им тренироваться.

Между островами проложен судовой ход ”Метеоров” — скоростных теплоходов, курсирующих из Петербурга в Петергоф и Кронштадт. Они развивают скорость до 65 километров в час.

В день гибели виндсёрфингист с коллегами-спортсменами тренировался ближе к Крестовскому острову. Глава ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов сообщил ”Фонтанке”, что он смотрел запись заездов Акимова, она была длительнее той, что опубликовала ”Фонтанка”.

”В районе слияния Малой Невы и Малой Невки находились другие спортсмены, большое количество. Молодой человек тоже был среди них, — говорит Родионов. — В какой-то момент, довольно неожиданно, он оторвался от группы, пересек акваторию поперек судового хода, дошел до Васильевского, развернулся и пошел обратно. Затем снова поймал ветер, разогнался километров до шестидесяти в час и столкнулся с ”Метеором”.

По словам Родионова, организация движения судов в Волго-Балтийском бассейне четко прописана. Пассажирские не могут смешиваться с грузовыми караванами, маломерные обязаны идти за пределами судового хода или, в крайнем случае, — по кромке. Парусники-одиночки, байдарочники — ни при каких обстоятельствах.

”Члены ассоциации давно пришли к единому мнению, что со спортсменов нужно не только спрашивать, но и отводить им районы для занятий, — продолжает Владимир Родионов. — У нас даже по постановлению правительства Петербурга регаты и другие парусные соревнования проводятся в местах, не предназначенных для этих целей”.

”Метеор-176” принадлежит компании ”Водоходъ”. В пресс-службе ”Фонтанке” отказались отвечать на вопросы об обстоятельствах столкновения и профессиональной подготовке капитана, который не заметил виндсёрфера.

”Мы предоставляем всю необходимую информацию следствию”, — сообщили в пресс-службе.

Государственное бюджетное учреждение ”Спортивная школа по парусному спорту ”Крестовский остров” учреждено администрацией Петроградского района в октябре 2017 года. На ее создании настаивал глава Иван Громов.

”Можно сказать, это его детище, — подтвердила ”Фонтанке” районный пресс-секретарь Наталья Яковлева. — С нашей стороны как учредителя обязательно последует проверка деятельности школы”.

В августе 2019 года Петербург принимает первенство мира по виндсёрфингу в классе RS:X. К нему и готовился Артём Акимов. После траурных мероприятий его партнеры по сборной продолжат подготовку, других мест для тренировок у них нет.