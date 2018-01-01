"Честно признаюсь, если вы сами не заметили: Кремль за моей спиной пока нарисованный… Поэтому за всю Россию говорить не буду. У меня этот год был интересным. Я провел его среди вас. Объехал всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных и смелых людей. Работал с прекрасной командой. Что-то у нас получилось, что-то — нет. И в 2018 году мы будем стараться лучше", — заявил он.
"Главное, что я еще раз понял — какая у нас потрясающая страна и какие хорошие люди в ней живут… Были у нас и сложные ситуации… но в 99% случаев мы получали поддержку и сочувствие даже от совершенно незнакомых людей… Я искренне хочу пожелать всем, вне зависимости от политических взглядов, счастливого Нового года".
"Будьте здоровы, не расставайтесь надолго со своими близкими", — призвал политик, неоднократно отбывавший административные аресты за нарушение правил проведения массовых акций.
"Дружите с теми, кто вам нравится. Начните новую жизнь с 1 января. Или не начинайте, если у вас нет таких планов. Будьте самими собой, но оставайтесь хорошими людьми, поступающими правильно и честно в любой ситуации. В 2018 году, как и в любом другом, все зависит только от нас самих", — говорит он.
Обращение завершает выстрел хлопушки.
В Южно-Сахалинске установили новую елку взамен сгоревшей (1)
Новая новогодняя ель взамен сгоревшей во время...
ВИДЕО: Навальный выпустил новогоднее обращение на фоне рисованного Кремля (47)
Политик Алексей Навальный , которого в заключительные...
С 1 января в России проиндексируют военные зарплаты и пенсии (16)
Оклады денежного содержания российских военнослужащих...
В Южно-Сахалинске сгорела главная городская елка (5)
В Южно-Сахалинске в ночь на 1 января сгорела городская...
Питерского взрывника ждет психиатрическая экспертиза (1)
Следственный комитет России предъявил обвинение в...
TOP новостей
Темпы эмиграции из Литвы только ускоряются (17)
С момента восстановления независимости количество...
С 1 января тысячи работников в Литве получат уменьшенные зарплаты (1)
С Нового года вступили в силу поправки к закону, которые...
Праздничная ночь в Вильнюсе: драки, буйные иностранцы и "орел" с мечом (42)
В Вильнюсе накануне встречи Нового года до полуночи...
Руководство Литвы призывает воплощать смелые мечты и масштабные цели (104)
В год столетия литовского государства следует...