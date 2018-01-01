Политик Алексей Навальный, которого в заключительные дни 2017 года не допустили до участия в выборах президента, одновременно с главой государства Владимиром Путиным выпустил свое обращение к россиянам. На фоне рисованного Кремля он заявил, что пока говорить за всю Россию не может и пожелал "оставаться хорошими людьми". Видео опубликовано на Youtube-канале оппозиционера.

"Честно признаюсь, если вы сами не заметили: Кремль за моей спиной пока нарисованный… Поэтому за всю Россию говорить не буду. У меня этот год был интересным. Я провел его среди вас. Объехал всю страну, познакомился и подружился с огромным количеством прекрасных и смелых людей. Работал с прекрасной командой. Что-то у нас получилось, что-то — нет. И в 2018 году мы будем стараться лучше", — заявил он.

"Главное, что я еще раз понял — какая у нас потрясающая страна и какие хорошие люди в ней живут… Были у нас и сложные ситуации… но в 99% случаев мы получали поддержку и сочувствие даже от совершенно незнакомых людей… Я искренне хочу пожелать всем, вне зависимости от политических взглядов, счастливого Нового года".

"Будьте здоровы, не расставайтесь надолго со своими близкими", — призвал политик, неоднократно отбывавший административные аресты за нарушение правил проведения массовых акций.

"Дружите с теми, кто вам нравится. Начните новую жизнь с 1 января. Или не начинайте, если у вас нет таких планов. Будьте самими собой, но оставайтесь хорошими людьми, поступающими правильно и честно в любой ситуации. В 2018 году, как и в любом другом, все зависит только от нас самих", — говорит он.

Обращение завершает выстрел хлопушки.

NEWSru.com
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