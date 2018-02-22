Благодаря этому интервью, как пояснил сам Навальный, его команде удалось выяснить "определенные детали про Приходько", получить "ясные свидетельские показания", опровергнуть "все конспирологические теории" вокруг расследования и не дать "властям просто тихо замять тему".

"Конечно, хорошо бы взять интервью у Приходько, у Дерипаски, у начальников Приходько, у подчиненных Приходько, у лидеров общественного мнения. Ну то есть сделать то, что делают западные журналисты в таких случаях. Но это задача СМИ. А мы всего лишь Фонд Борьбы с Коррупцией", - добавил оппозиционер (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее, 21 февраля, Таганский суд Москвы решил не рассматривать иск Навального к Роскомнадзору в связи с блокировкой страниц его блога с материалами о связях бизнесмена Дерипаски и вице-премьера Приходько.

В своем иске оппозиционер требовал признать незаконными действия Роскомнадзора по блокировке двух страниц его сайта. По его мнению, "Роскомнадзор, пользуясь определением Усть-Лабинского суда, вышел за пределы своих полномочий, внеся страницы в реестр запрещенной информации".

Все началось с того, что 8 февраля глава ФБК опубликовал материал, в котором заявил, что зампред правительства России отдыхал на яхте Elden олигарха Дерипаски. Продемонстрировав, в частности, фото и видео, опубликованные в Instagram девушки, называющей себя Настя Рыбка, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку. По мнению оппозиционера, Дерипаску с Приходько связывают коррупционные отношения.

Вскоре выяснилось, что Дерипаска подал иск против двух физических лиц за публикацию материалов о его частной жизни без разрешения - против Насти Рыбки и Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен миллиардер, а также аудиозаписи его разговоров.

Хотя иск Дерипаски Усть-Лабинский районный суд планирует рассмотреть только 1 марта, Роскомнадзор уже 10 февраля запретил публиковать фото и видео из расследования Навального, основанного на визуальных материалах в Instagram и книге Рыбки. При этом глава Роскомнадзора сослался на некое определение суда Усть-Лабинска от 9 февраля 2018 года. Но, судя по информации на сайте суда, в тот день иск только был принят к производству.

Настя Рыбка жалеет о том, что ей не удалось вступить в интимную связь с вице-премьером

В ходе интервью ФБК Настя Рыбка рассказала о том, что впервые встретилась с Дерипаской на яхте. Всего же они встречались три раза (остальные - в Краснодарском крае и Швейцарии). О каждой из этих встреч девушка написала книгу, первая и третья уже поступили в продажу.

По словам Рыбки, отношения Дерипаски и Приходько напоминают отношения подчиненного и начальника или отношения сына и строгого отца. При этом она отметила, что вице-премьера РФ все окружающие в ее присутствии называли "папой". Приходько лично пользовался услугами проституток во время поездки на яхте миллиардера, добавила Рыбка.

Девушка охарактеризовала Приходько как очень мужественного человека, и призналась, что жалеет о том, что ей самой не удалось вступить в интимную связь с чиновником. По ее словам, этому помешали "симпатии к Олегу", которого она не хотела лишний раз злить и заставлять ревновать.

Рыбка также рассказала о том, что на яхте с миллиардером и зампредом правительства РФ были сотрудницы дорогого эскорт-агентства, которые могут поддержать разговор на любую тему и "на любой стадии опьянения" мужчины. При этом девушек никто не заставлял заниматься сексом с Дерипаской и Приходько - они хотели этого сами в надежде на дорогие подарки и дополнительную оплату.

Девушка в очередной раз подчеркнула, что Дерипаска был в курсе фотографий, которые она делала, и позволял ей снимать с ним селфи, закрывая при этом лицо. По словам Рыбки, Дерипаска продолжает пользоваться услугами эскорт-агентства. В последний раз, как отметила она, для бизнесмена "собирали тусу" на выходных 17-18 февраля в Москве. "У него ничего не изменилось - скандалы, не скандалы…", - отметила Рыбка.