"Рамзан Кадыров в Москве!” — самое популярное словосочетание в России последние дней 10", — написал он в Инстаграмм.
"Но маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных ”экспертов”. Все они основаны на сведениях, полученных от каких-то ”не названных источников”. Напрочь отсутствует понятие ”журналистская объективность”.
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«РАМЗАН КАДЫРОВ В МОСКВЕ!» - самое популярное словосочетание в России последние дней 10. ⠀ Но маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных «экспертов». Все они основаны на сведениях, полученных от каких-то «не названных источников». Напрочь отсутствует понятие «журналистская объективность». ⠀ Где ваше чувство стыда и достоинства? Настоящая информационная истерия, которую поднимают в отношении Главы нашего региона, есть не что иное, как желание поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире. ⠀ Глубоко убежден в том, что у организаторов потока этой лживой информации, напрочь отсутствует не только журналистская этика, но и элементарная человеческая порядочность. ⠀ Помощник Главы ЧР, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.
Где ваше чувство стыда и достоинства? Настоящая информационная истерия, которую поднимают в отношении Главы нашего региона, есть не что иное, как желание поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире", — заявил Кадыров.
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