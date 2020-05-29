"Рамзан Кадыров в Москве!” — самое популярное словосочетание в России последние дней 10", — написал он в Инстаграмм.

"Но маразм крепчает. Не прошло даже и двух суток после последних прямых эфиров из Грозного с Главой ЧР Рамзаном Ахматовичем Кадыровым и опять начался наглый вброс лживых статей, публикаций в соцсетях и мнений различных ”экспертов”. Все они основаны на сведениях, полученных от каких-то ”не названных источников”. Напрочь отсутствует понятие ”журналистская объективность”.



Где ваше чувство стыда и достоинства? Настоящая информационная истерия, которую поднимают в отношении Главы нашего региона, есть не что иное, как желание поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире", — заявил Кадыров.

