В качестве причины отставки 55-летний глава Ингушетии назвал разобщенность власти и общества, передает ТАСС. "Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации ответственны за это, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики, и каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами и своими представлениями о государственности нашей республики. Призываю все заинтересованные стороны сделать выбор - я свой выбор сделал", - заявил Евкуров.

Он пообещал жителям региона, что будет "делать все возможное для процветания России и родной Ингушетии", где бы ни находился. "Душой и сердцем остаюсь навсегда с Ингушетией, со своим народом, с каждым из вас", - добавил он.

Евкуров указал, что за все годы, в которые он возглавлял Ингушетию, в регионе удалось победить терроризм и минимизировать экстремизм, добиться мира в республике, построить новые школы, детские сады, больницы, спортивные объекты и дороги.

Уйти в отставку Юнус-Бек Евкуров решил после многих месяцев общественных протестов, которые начались из-за попытки властей договориться о границе с Чечней и вылились в столкновения с силовиками. В итоге участники протестов стали требовать отставки главы республики.

Ingušijos prezidentas Junus-Bekas Jevkurovas Reuters/Scanpix

Напомним, 26 сентября 2018 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении административной границы между двумя республиками, которая не была официально определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов. 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали документ, в тот же день Евкуров и Кадыров подписали законы о его утверждении.

Сразу после подписания Евкуровым и Кадыровым соглашения 26 сентября многие жители Ингушетии вышли на протестные митинги, требуя широкого обсуждения вопроса об установлении административной границы. Власти Ингушетии не решились разгонять участников несогласованной акции в Магасе, к которым примкнули и местные силовики. Впоследствии власти согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

Евкуров и Кадыров заявляли, что определение границы будет способствовать дальнейшему укреплению взаимосвязей между двумя республиками. Однако участники протестов считают, что у Ингушетии несправедливо отнимают в пользу Чечни несколько десятков тысяч гектаров территории. Конфликт пытались уладить представители федеральных структур, включая полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Матовникова.

В марте 2019 года у общества появились новые претензии к Евкурову и региональным властям. 28 марта депутаты готовились рассмотреть во втором чтении законопроект "О референдуме республики Ингушетия", который ранее приняли в первом чтении. Однако глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.

Как отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, новая редакция закона продиктована резонансным соглашением о границе с Чечней, подписанном 26 сентября 2018 года. В итоге противники закона вышли на митинг, потребовав отправить Евкурова в отставку.

На митинг 26 и 27 марта пришли не менее 50 тысяч человек. При этом ночью и утром силовики трижды пытались разогнать протестующих, но безуспешно. Участники акции перекрыли федеральную трассу, а рано утром пытались прорваться в здание местного ГТРК. По словам протестующих, они хотели предать огласке то, что происходит в регионе.

После этого бойцы Росгвардии оттеснили участников акции от входа в ГТРК на 40 метров. Вскоре начались стычки: протестующие бросали в стражей порядка бутылками, роняли железные ограждения, силовики в ответ избивали протестующих резиновыми дубинками.

Участники митинга приняли резолюцию из шести пунктов. Они потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова, расследования фактов коррупции руководства Ингушетии, отмены соглашения об установлении границы с Чечней и отказа от внесения изменений в республиканский закон о референдуме, возвращения прямых выборов, смешанной системы выборов депутатов Народного собрания Ингушетии и муниципальных советов, выполнения положений Закона о реабилитации репрессированных народов в части реабилитации ингушей, пострадавших от сталинских репрессий. Активисты заявили, что после отзыва законопроекта о референдуме из парламента власти потеряли кредит доверия людей.

Юнус-Бек Евкуров в 1989 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. В Вооруженных силах он служил с 1982 года.

В 1999 году Евкуров командовал подразделением российских десантников, которое совершило марш-бросок из Боснии и Герцеговины в Косово и заняло аэропорт Приштины. Во время второй чеченской кампании, выполняя задание во главе группы десантников по разведке местности, Евкуров освободил из плена 12 российских военнослужащих.

В 2004-2008 годах он являлся заместителем начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. В 2008-2010 годах Евкуров был президентом Ингушетии, а с 2011 года является главой Ингушетии. В сентябре 2018 года Евкуров был в третий раз переизбран на пост главы региона депутатами регионального парламента. Его кандидатуру на этот пост выдвинул Путин, отмечает РБК. В соответствии с законом полномочия Евкурова должны были истечь в 2023 году.

22 июня 2009 года на федеральной трассе "Кавказ" в автомобиль Евкурова врезалась начиненная взрывчаткой машина, за рулем которой находился террорист-смертник. Глава республики после лечения в московской клинике был выписан 10 августа. Следственные органы сообщали, что ряд непосредственных организаторов и исполнителей покушения были убиты в ходе спецопераций на Северном Кавказе.

Евкуров является членом президиума ингушского регионального отделения партии "Единая Россия", носит звание Героя России, которое присвоено указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Мужества и орденом "За военные заслуги".