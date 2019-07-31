"ВИЧ-инфекция в молодом трудоспособном возрасте (18-44 года) выходит на одно из первых мест в структуре смертности населения (2018 год). От ВИЧ-инфекции в данном возрасте (без случаев смерти от внешних причин) умирает больше (15,8%), чем от злокачественных новообразований (13,1%), заболеваний органов дыхания (5,4%), пищеварения (14,9%) и нервной системы (3,6%), ишемической болезни сердца (8,4%), цереброваскулярных болезней (5,1%), туберкулеза (3,3%)", - говорится в докладе. Всего от ВИЧ-инфекции в прошлом году умерли 20,5 тысяч человек.

Отмечается, что большинство умерших от заболевания за последний год - люди в возрасте от 25 до 55 лет (76,7%, 2017 г. - 79,6%). Почти 16% смертей приходится на 45-54 года, около 5% - на 55-64 и в возрасте от 65 лет умерли более 1,1% людей. Пик смертности от ВИЧ, как среди мужчин, так и женщин, приходится на период от 25 до 34 лет (22,3 случая на 100 тыс. населения).

Показатель "распространенность ВИЧ" на конец 2018 года вырос на 1,2%. Наибольший уровень заболеваемости в расчете на 100 тыс. населения в 2018 году зафиксирован в Уральском (108,2), Сибирском (124,9) и Приволжском (68,2) федеральных округах; из субъектов РФ - в Иркутской (200,9), Кемеровской (165,6), Новосибирской (135,1), Свердловской (132,0) областях, и Пермском крае (152,5). "В 2018 году умерло от всех причин 30 тыс. 302 пациентов, инфицированных ВИЧ, состоявших на учете (2017 году - 26 тыс. 965 чел.; рост на 12,4%)", - сказано в тексте.

Ранее пресс-служба Минздрава России сообщала, что всего в 2018 году ВИЧ-инфекция была выявлена у почти 86 тысяч человек. При этом 71% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослых и у 83% у детей выявляются на ранних стадиях. В целом в России зарегистрировано 896 тысяч человек с ВИЧ, из них под диспансерным наблюдением находятся 712,5 тысяч.

Эксперты связывают высокий процент ВИЧ-инфицированных с большим количеством наркозависимых и низким качеством медпомощи. Статистика показала, что чаще заражаются люди старше 30 лет, и обычно при гетеросексуальных контактах. В прошлом году ВИЧ заразились более 85 тысяч человек. По словам экспертов, многие заразившиеся не используют презервативы и не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую, а власти рапортуют о том, что ВИЧ в стране активно побеждается.

Как пояснил BFM.ru руководитель столичного центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус, каждый год эксперты выявляют около 80 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. "Больные становятся старше, ВИЧ "стареет", эта тенденция достаточно давно в нашей стране. Радует то, что меньше становится молодежи", - заявил он, пояснив, что люди перестали бояться ВИЧ-инфекции, которая поддается лечению, однако это ведет к снижению осторожности и новым случаям заражения. В Минздраве отметили, что увеличение количества больных ВИЧ может отмечаться и при снижении смертности от этой болезни.