«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти… Очень много было „подогретой молодежи“… Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — сказал он.

По его словам, посочувствовать на митинг пришли только 25-30% его участников, пишет «Интерфакс». Вице-губернатор отметил, что рядом с ним стояли несколько человек, которые вели себя «абсолютно неадекватно», не понимая, что они кричат и за что поднимают руки. «И когда спрашивали, у кого пострадали родственники — поднимали руки чуть ли не 500 человек, это о чем-то должно говорить», — добавил он.

На вопрос о том, почему губернатор Кемеровской области Аман Тулеев не вышел на митинг, Чернов ответил, что это было правильное решение. Он сказал, что глава региона встретится 28 марта с родственниками погибших.

В кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. Его удалось потушить только к утру следующего дня. В результате погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Еще несколько десятков человек пострадали.

Накануне в центре Кемерова прошел стихийный митинг в память о погибших во время пожара. К собравшимся выходили мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев.

Тулеев заявил президенту России Владимиру Путину, что на стихийном митинге находятся не родственники погибших, а «оппозиционная сила». По его словам, они спекулируют «на горе людском». Губернатор также извинился перед Путиным за пожар в торговом центре.