Ветеран труда Владимир Попов из Магадана решил вернуть главе российского правительства Дмитрию Медведеву свою прибавку к пенсии – 683 рубля, сообщается в группе "Магаданский скептик" в фейсбуке.
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© Scanpix

"Унизительную" доплату Попов, по его словам, жертвует Медведеву для "борьбы с пенсионерами".

В посте опубликованы два документа: уведомление от "Магаданского социального центра" на имя Попова, в котором говорится, что ему как ветерану труда полагается ежемесячная выплата в размере 683 рубля 66 копеек и письмо Попова в региональный социальный центр, в котором он говорит о том, что сумма надбавки "унижает его человеческое достоинство".

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"Надеюсь, эти деньги помогут вам в борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", – написал Попов.

В апреле пенсионер из Томской области отправил премьер-министру России Дмитрию Медведеву 60 рублей – сумму тогдашней прибавки к своей пенсии. В строчке для письменных сообщений мужчина написал: "Село – столице – похмелиться". За перевод он заплатил 133 рубля. Глава правительства отказался получить денежный перевод.
В октябре в Новосибирской области пенсионерка передала веревку и мыло министру труда и социального развития Ярославу Фролову в знак протеста против запланированного повышения прожиточного минимума для пенсионеров области на 89 рублей.

"Настоящее время"
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