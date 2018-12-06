"Унизительную" доплату Попов, по его словам, жертвует Медведеву для "борьбы с пенсионерами".

В посте опубликованы два документа: уведомление от "Магаданского социального центра" на имя Попова, в котором говорится, что ему как ветерану труда полагается ежемесячная выплата в размере 683 рубля 66 копеек и письмо Попова в региональный социальный центр, в котором он говорит о том, что сумма надбавки "унижает его человеческое достоинство".

"Надеюсь, эти деньги помогут вам в борьбе с пенсионерами и прочим человеческим материалом", – написал Попов.

В апреле пенсионер из Томской области отправил премьер-министру России Дмитрию Медведеву 60 рублей – сумму тогдашней прибавки к своей пенсии. В строчке для письменных сообщений мужчина написал: "Село – столице – похмелиться". За перевод он заплатил 133 рубля. Глава правительства отказался получить денежный перевод.

В октябре в Новосибирской области пенсионерка передала веревку и мыло министру труда и социального развития Ярославу Фролову в знак протеста против запланированного повышения прожиточного минимума для пенсионеров области на 89 рублей.