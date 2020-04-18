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Нахождение прихожан возле церквей в Москве во время празднования Пасхи может быть расценено как нарушение режима самоизоляции и наказываться штрафами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Однако в первую очередь полицейские "ориентированы на разъяснительную, профилактическую беседу", отметил собеседник агентства.
Верующим в Москве и Подмосковье грозят штрафы за посещение церквей на Пасху
© A.Didžgalvio nuotr.

Меры безопасности у храмов Москвы и Московской области на Пасху будут усилены. На граждан, остановленных возле церквей и храмов, могут быть составлены протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы ("Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы") и наложен штраф в размере 4 тысяч рублей, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах накануне.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. После этого подобные меры распространили на другие епархии, но некоторые представители духовенства нарушают санитарные предписания.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в пятницу призвал верующих молиться дома, назвав это особым опытом. "Я недавно своим близким, которые рвутся идти в храм, несмотря на благословение патриарха молиться дома, сказал, что мне это напоминает - извините за стилистически сниженное сравнение - попытку объехать по обочине автомобильную пробку. Пренебрегая своей безопасностью и ставя под угрозу безопасность других", - сказал Легойда в интервью "Российской газете".

16 апреля рабочая группа по коронавирусу при патриархате сообщила, что COVID-19 выявлен у 24 клириков Московской епархии из 15 столичных храмах и двух монастырей. Еще у 31 клирика из 14 храмов и одного монастыря имеются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз не подтвержден. Новые данные с тех пор не приводились.

В числе заболевших оказался ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Питирим. Об этом он сам сообщил в Telegram, отметив, что болезнь протекает в легкой форме. По словам Питирима, заражение произошло воздушно-капельным путем во время службы в храме. "Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно!" - написал он. Сейчас священнослужитель находится в строгой самоизоляции.

NEWSru.com
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