Президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты. "Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сообщает "Интерфакс" в пятницу, 26 января, со ссылкой решение суда.

В своем микроблоге в Twitter юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов прокомментировал отказ, отметив, что суд "никогда не выносил решения с такой скоростью".

Ранее Жданов заявлял, что отказ допустить Навального к участию в президентских выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

Из суда в суд

25 декабря 2017 года ЦИК отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны, сославшись на то, что "в 2017 году оппозиционер был осужден за тяжкое преступление" (дело "Кировлеса") и не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.

Навальный обжаловал отказ ЦИК в регистрации в Верховном суде РФ, который признал недопуск законным. Апелляционная коллегия суда отклонила жалобу Навальный на этот вердикт. Затем политик обратился в Конституционный суд России с жалобой на противоречие закона о выборах президента Конституции РФ, однако КС РФ отказался рассматривать жалобу.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.