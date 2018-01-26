Президиум Верховного суда России признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу оппозиционера Алексея Навального, выдвинувшую его кандидатом в президенты. "Судья 22 января принял решение об отказе в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", — сообщает "Интерфакс" в пятницу, 26 января, со ссылкой решение суда.
В своем микроблоге в Twitter юрист основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов прокомментировал отказ, отметив, что суд "никогда не выносил решения с такой скоростью".
Ранее Жданов заявлял, что отказ допустить Навального к участию в президентских выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.
Из суда в суд
25 декабря 2017 года ЦИК отказала Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента страны, сославшись на то, что "в 2017 году оппозиционер был осужден за тяжкое преступление" (дело "Кировлеса") и не может участвовать в выборах в течение 10 лет после снятия и погашения судимости.
Навальный обжаловал отказ ЦИК в регистрации в Верховном суде РФ, который признал недопуск законным. Апелляционная коллегия суда отклонила жалобу Навальный на этот вердикт. Затем политик обратился в Конституционный суд России с жалобой на противоречие закона о выборах президента Конституции РФ, однако КС РФ отказался рассматривать жалобу.
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.
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