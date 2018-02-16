Телеведущая Ксения Собчак обратилась с иском в Верховный суд, потребовав вычеркнуть Владимира Путина из списка кандидатов, поскольку он, по ее мнению, не имеет права быть президентом в четвертый раз. В исковом заявлении она также указала, что, помимо трех предыдущих сроков, с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года Путин исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.

Собчак настаивает на том, что в 2012 году Владимир Путин договорился с Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока". Такая договоренность, полагает Собчак, не что иное, как "злоупотребление правом путем обхода закона". При этом в ЦИК уже заявили об отсутствии причин для запрета на участие Путина в выборах, сообщает Newsru.com.

В качестве доказательства сговора Путина и Медведева истец использовал их публичные выступления 24 сентября 2011 года и позже. В 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, предлагая снова выдвинуться Путину объяснял, что они давно договорились о таком сценарии.

Интересы Собчак представлял адвокат Илья Новиков, информирует Русская служба Би-би-си. Он назвал президентство Медведева "фиктивным". "Это подрядный договор о совместном захвате власти. Сначала Путин и Медведев договорились, что Путин будет президентом два раза подряд, потом президентом побудет Медведев, а потом опять Путин. Это явное нарушение Конституции", — заявил Новиков.

На заседании суда представители ЦИК назвали толкование Конституции от штаба Собчак не законным аргументом, а "внутренним убеждением". Требования истца ЦИК не признал. По словам представителя комиссии, постановление о регистрации Путина было принято полностью законно.

Доводы истца сводились к вопросу о толковании 81 статьи Конституции, посчитал представитель ЦИК. Все выборы президента с 2000 года он назвал полностью демократическими.

На вопрос адвоката Собчак, какими статьями Конституции руководствовался ЦИК при регистрации Путина в четвертый раз, представитель не смог ответить. Прокурор Лариса Степанова коротко попросила отказать в удовлетворении иска, назвав постановление ЦИК законным и обоснованным.

На обсуждение этого вопроса Верховный суд потратил более часа. Вернувшись, судья Николай Романенков заявил, что для отмены регистрации Путина нет оснований. Кроме того, по словам судьи, регистрация Путина не нарушает прав истца.

Собчак заявила, что не удивлена решением: "Подача такого иска в Верховный суд может быть произведена только кандидатом в президенты, поэтому я решила воспользоваться этой возможностью показать, какие решения у нас принимают суды. Я это делаю для того, чтобы подчеркнуть важность судебной реформы".

Накануне рассмотрения иска Собчак стало известно, что с жалобой на регистрацию действующего президента в качестве кандидата в Верховный суд пожаловался еще один человек, некто Федоров Сергей Глебович. Верховный суд назвал Федорова административным истцом. Сроки рассмотрения обращения не определены, передает "Эхо Москвы".

Выборы президента России состоятся 18 марта. На пост президента претендуют 8 кандидатов.