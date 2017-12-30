Верховный суд РФ в субботу рассматривает административный иск политика Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на решение об отказе в регистрации инициативной группы, поддерживавшей его кандидатуру на пост президента РФ. Юрист ФБК Иван Жданов сообщил в Twitter, что пересмотра решения ЦИК не ожидает, но зал для экстренного слушания "дали великолепный".
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"Эхо Москвы" передает, что иск рассматривает судья Николай Романенков. Интересы Навального представляют Иван Жданов и Александр Помазуев. Также пришли двое представителей Центральной избирательной комиссии.

Сам Навальный на слушание не пришел, отмечает ТАСС. "Навальный извещен о дате и времени судебного заседания, но, очевидно, желания лично участвовать в нем не изъявил?" - обратился судья к представителям политика и получил положительный ответ. После этого суд приступил к слушаниям.

ЦИК отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия судимости по статье УК РФ, относящейся к категории тяжких, - "присвоение и растрата". Навальный был осужден по делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку. ЕСПЧ отменил приговор, но при повторном рассмотрении дела российский суд вновь осудил оппозиционера.

Навальный настаивает, что по Конституции права быть избранными лишены лишь граждане РФ, находящиеся в местах лишения свободы. Однако закон о выборах добавил дополнительные ограничения - в том числе наличие судимости по тяжкой статье на день голосования.

Политик считает, что его должны зарегистрировать, и в противном случае призывает к забастовке избирателей и бойкоту выборов.

Этап регистрации начался 27 декабря. Подавать подписи и документы на регистрацию можно до 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

NEWSru.com
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