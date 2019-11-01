Верховный суд России принял решение о ликвидации движения "За права человека", основанного правозащитником Львом Пономаревым. "Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится решении ВС, оглашенном в пятницу, 1 ноября.

Иск о ликвидации движения был подан Минюстом, который в результате внеплановой проверки пришел к выводу, что и Пономарев, и его движение допустили множество нарушений действующего законодательства. В числе прочего, как указали в Минюсте, движение Пономарева не всегда указывало в своих публикациях тот факт, что оно признано "иностранным агентом". К исковому заявлению прилагались административные протоколы, составленные на движение. Минюст также отметил, что на самого Пономарева неоднократно составлялись протоколы о правонарушениях.

Пономарев обещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение

После подачи иска Минюста РФ о ликвидации движения Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение "За права человека" в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его. Движение направило в Минюст письмо с предложением дождаться проведения съезда осенью 2019 года, чтобы внести в устав поправки и привести его в соответствие с Гражданским кодексом, но это письмо осталось без ответа, отметили в движении.

По сообщению корреспондента "МБХ-медиа", в суде Пономарев назвал доводы Минюста "нелепыми" и отметил, что сама проверка организации была незаконной. "Впервые ликвидируется крупнейшая правозащитная организация в стране, это решение суда будет важнейшим", - констатировал он.