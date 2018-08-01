"Это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери", — сказано в сообщении.
Великобритания 30 июля спустила флаг у здания генконсульства в присутствии генерального консула Великобритании в Петербурге Элизабет Вебб, первого генконсула Великобритании в Петербурге Барбары Хэй, бывшего генконсула в Петербурге Сангиты Ахуджи и заместителя посла Великобритании в России Линдси Сколл.
В Солсбери в марте было совершено нападение на бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Предположительно, их отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разрабатывавшегося в СССР. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном применении силы против Британии, а потом объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. Позднее дипломатов стали высылать в США и странах Европы.
Россия выслала 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании и дипломатов других стран. Кроме того, было решено закрыть генкосульство Британии в Петербурге и прекратить работу Британского совета.
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