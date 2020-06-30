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Корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов уволился с работы, чтобы не пиарить голосование по поправкам к Конституции. Об этом он написал в фейсбуке.
Ведущий "Вестей" назвал голосование по поправкам к Конституции "историческим преступлением" и уволился с телеканала
© facebook.com/vladimir.zharinov

«Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас, — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление», — заявил Жаринов.

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«За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и, разумеется, голосовать не пойду», — резюмировал Жаринов.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и продлится до 1 июля. В двух регионах — Москвы и Нижегородской области — оно проходит в том числе в электронном виде.

Источники «Медузы» говорили, что, по плану Кремля, в голосовании должны принять участие 55% избирателей, из них 60% должны поддержать поправки. За первые четыре дня голосования явка составила 37,2%. Согласно экзит-полам ВЦИОМ, поправки поддержали 76% проголосовавших.

Агитацию за или против поправок в Конституцию проводить нельзя, но для повышения явки власти заставляли бюджетников зарегистрироваться на голосование, привлекали к рекламе поправок звезд и организовали на участках розыгрыши призов.

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Медуза
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