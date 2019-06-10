Три ведущих российских деловых издания "Ведомости", "РБК" и "Коммерсант" вышли в понедельник с фразой "Мы Иван Голунов" на первой полосе. Таким образом они демонстрируют поддержку журналисту, обвиняемому в хранении и сбыте наркотиков.
"Ведомости", РБК и "Коммерсант" вышли с обложками "Мы Иван Голунов"
© Stopkadras

"Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство", - говорится в заявлении газет.

Журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня. Его обвиняют в хранении и сбыте наркотических веществ, за это грозит срок до 20 лет.

Статьи по теме:
Константин Хабенский на открытии "Кинотавра" выступил в защиту журналиста Голунова  (4)
Адвокат Ивана Голунова подала заявление против задерживавших его полицейских  (21)

"Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации", - говорится в заявлении главных деловых изданий.

Maskvos policija sulaikė naujo protesto prieš žurnalisto I. Golunovo areštą dalyvių
Maskvos policija sulaikė naujo protesto prieš žurnalisto I. Golunovo areštą dalyvių
© Sputnik / Scanpix

Дело Голунова


Журналист-расследователь базирующегося в Латвии онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан на этой неделе в Москве.

Его обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Сам он называет дело против него сфабрикованным.

В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, несмотря на проблемы журналиста со здоровьем.

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности.

"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал он на заседании суда.

Статьи по теме:

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли домой (4)

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова увезли домой из...

Журналисту Ивану Голунову назначили домашний арест (5)

В Никулинском суде Москвы проходит суд об избрании меры...

"Радио Свобода": начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова, участвовал в фабрикации уголовных дел (6)

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков...

Голунов рассказал об условиях своего содержания и о том, как получил травмы  Голунова отвезли в больницу (10)

Журналист «Медузы» Иван Голунов, задержанный 6 июня и...

Задержание журналиста Ивана Голунова: полиция заявила, что нашла у него кокаин (17)

Московская полиция заявила, что при обыске в квартире...

В Москве задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов (3)

В Москве полиция задержала корреспондента отдела...

Россия

"Ведомости", РБК и "Коммерсант" вышли с обложками "Мы Иван Голунов"

Три ведущих российских деловых издания "Ведомости",...

Константин Хабенский Константин Хабенский

Константин Хабенский на открытии "Кинотавра" выступил в защиту журналиста Голунова (4)

Актер Константин Хабенский на открытии фестиваля...

Адвокат Ивана Голунова подала заявление против задерживавших его полицейских (21)

Адвокат Ольга Динзе направила в Следственный комитет...

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли домой (4)

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова увезли домой из...

Журналисту Ивану Голунову назначили домашний арест (5)

В Никулинском суде Москвы проходит суд об избрании меры...

TOP новостей

Проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров предлагают лечить бесплатно (83)

Постоянно проживающих в Литве украинских и белорусских...

Изучено около 200000 объявлений о работе: каких работников на самом деле ищут работодатели (13)

В трети объявлений о работе требуется, чтобы у будущего...

Из-за утомительной жары в Литве просят экономить воду (14)

В Литве продолжает стоять сухая и жаркая погода,...

Погода: жара вернется с новой силой (4)

На выходных жара немного спала, особенно теплые...

Две аварии около Григишкес: перевернутый автомобиль, раненый человек и пьяный водитель (2)

В субботу сотрудники столичной полиции получили ещё...