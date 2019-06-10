"Мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными, а обстоятельства его задержания вызывают большие сомнения в том, что при проведении следственных действий не было нарушено законодательство", - говорится в заявлении газет.
Журналиста задержали на Цветном бульваре в Москве днем в четверг, 6 июня. Его обвиняют в хранении и сбыте наркотических веществ, за это грозит срок до 20 лет.
"Мы не исключаем, что задержание и последующий арест Голунова связаны с его профессиональной деятельностью. Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации", - говорится в заявлении главных деловых изданий.
Дело Голунова
Журналист-расследователь базирующегося в Латвии онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан на этой неделе в Москве.
Его обвинили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Сам он называет дело против него сфабрикованным.
В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест, несмотря на проблемы журналиста со здоровьем.
Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности.
"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал он на заседании суда.
"Ведомости", РБК и "Коммерсант" вышли с обложками "Мы Иван Голунов"
Три ведущих российских деловых издания "Ведомости",...
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