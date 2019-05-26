Прогремевшая на всю страну вечеринка произошла 22 мая, за день до последнего звонка. На видео, которые разошлись по интернету 24 мая, школьники в разнообразных костюмах танцуют в облаках цветного дыма сначала на крыльце школы, а затем в актовом зале. Один из молодых людей распылил в помещении огнетушитель под одобрительные возгласы сверстников.

Директор школы Галина Пугина объяснила ИА PrimaMedia, что школу ославил самый проблемный 11 класс, ряд учеников которого уже были на учете в полиции. По словам Пугиной, "нормальные дети" готовили флешмоб для младшеклассников, а группа старшеклассников, "которые нарушают дисциплину и пропускают уроки, с которыми мы боремся все время" "вырядились в такой безобразный вид".

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Пугина уточнила, что видео было снято после официальной фотосессии для школьного альбома. "Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу", - сказала директор. После случившегося она написала заявление об увольнении, но пока продолжает работать.

"Меня не просили об этом. Но такой резонанс на всю страну, что я просто не знаю, как это все пережить", - призналась Пугина PrimaMedia. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, передает РИА "Новости". Со всеми участниками школьного действа и их родителями пройдет разъяснительная работа. К школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу.

Родителей школьницы, одевшейся в полицейскую форму с погонами, оштрафуют, сообщил агентству представитель регионального управления МВД. "Коммерсанту" в ведомстве уточнили, что, согласно статье 17.12 КоАП, "за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов" предусмотрен штраф от одной до 1,5 тысячи рублей.

В Минпросвещения акцию школьников осудили. Пресс-секретарь министра Андрей Емельянов отметил, что существует много примеров творческой активности детей на последних звонках в школах, которые "оставляют положительные воспоминания": поэтические состязания, создание видеосюжетов. "Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив", - цитирует Емельянова РБК.

Между тем официальный праздник последнего звонка состоялся в школе 74 на следующий день после скандальной вечеринки и прошел "пристойно", отметила директор. Председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка России Диана Гурцкая назвала случившееся провалом воспитательной работы в школе.

Гурцкая призвала разобраться, "почему свойственный юности дух бунтарства и протеста приобрел такую странную форму". "Что этим хотели показать дети? Почему они объединились такой жуткой формой? Здесь требуется серьезная работа социальных педагогов и психологов с детьми и семьями. Души неокрепшие, их надо защитить и предохранить от проблем в будущем", - сказала она газете "Взгляд".

Гурцкая также осудила решение оштрафовать родителей девочки за костюм полицейской. "На глупое поведение детей нашлось еще более глупое со стороны взрослых. Вместо того, чтобы проанализировать ситуацию со школьным воспитанием в регионе, сделать выводы и начать работать с детьми, "гора родила мышь", - получается, что виновата девочка в форме полиции и ее родители", - сказала артистка.

Она напомнила, что это уже не первый скандальный случай в системе школьного образования в Приморье. В феврале внимание к себе привлекла школа в селе Первомайское, где для учеников устроили лекцию о половом воспитании с участием местных "криминальных авторитетов". А в городе Большой Камень родители несколько раз окунули головой в унитаз проблемного 12-летнего школьника, который постоянно издевался над одноклассниками и избивал других детей.

В интернете тем временем появилась петиция в защиту владивостокских школьников. Ее автор призвала региональное УМВД, администрацию и губернатора Приморского края, а также мэра Владивостока Олега Гуменюка не допустить преследования и наказания одиннадцатиклассников.

"Случившееся в соцсетях уже окрестили "последним звонком в стиле БДСМ". Хотя на кадрах с того дня видно, что ничего особо вызывающего в действиях выпускников не было: никто не бегал по школе голым или в белье, не нарушал закон. А некоторые вольности и нарушения правил поведения в учебном заведении выпускниками понятны и в чем-то даже естественны", - считает автор петиции. Она отметила, что теперь подростков, которым нужно готовиться к ЕГЭ, "ждут бесконечные беседы с полицейскими и дополнительная нервотрепка". На момент написания материала петицию подписали 28 человек.