Еще 9 процентов респондентов заявили, что "скорее всего примут участие в голосовании", сообщил ВЦИОМ в понедельник, 12 марта, по результатам опроса, проведенного 5-9 марта.

Тем не менее, социологи предполагают, что в итоге явка на выборы будет несколько ниже. Согласно экспертному прогнозу ВЦИОМ, этот показатель "окажется в коридоре 63-67 процентов", отмечается в документе. По опыту, показатели реального участия избирателей в голосовании всегда несколько ниже данных предвыборных опросов, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью ТАСС.

При этом, по прогнозу ВЦИОМ, за действующего президента Владимира Путина проголосуют 69-73 процента избирателей, за Павла Грудинина - 10-14 процентов, за Владимира Жириновского - 8-12 процентов, за Ксению Собчак - 2-3 процента, за Григория Явлинского - 1-2 процента, за остальных трех кандидатов - менее одного процента избирателей.

"Левада-центр" не публикует данные опросов

Между тем в январе независимая социологическая служба "Левада-центр" сообщила, что не будет обнародовать свои опросы общественного мнения о выборах президента РФ. После старта предвыборной кампании центр прекратил публиковать данные опросов, хотя продолжает их проводить, сообщил глава "Левада-центра" Лев Гудков.

По его словам, в 2016 году власти РФ признали "Леваду-центр" так называемым "иностранным агентом", а такие организации по избирательному законодательству не могут участвовать в выборах и референдумах, поскольку нарушение закона грозит штрафами или закрытием организации. Результаты предвыборных опросов продолжают публиковать полностью контролируемая государством служба ВЦИОМ, а также фонд "Общественное мнение".

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Явка на предыдущих выборах в 2012 году составила порядка 65 процентов. Около 63 процентов проголосовали за Владимира Путина.