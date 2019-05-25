Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до 31,7%, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведенный с 13 по 19 мая. Это минимальный показатель с начала публикации соответствующих данных на сайте социологического центра в 2006 году.
Vladimir Putin on TV
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При этом президенту по-прежнему доверяют больше, чем другим российским политикам. Второе место в рейтинге доверия ВЦИОМ удерживает министр обороны Сергей Шойгу (14,8%), третье — министр иностранных дел Сергей Лавров (13%).

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Показатель одобрения деятельности Путина остается стабильным; по результатам последнего опроса ВЦИОМ, он составил 65,8%.

Предыдущее рекордное падение рейтинга доверия Путину ВЦИОМ зафиксировал в январе 2019 года; тогда этот показатель составил 32,2%. Он начал снижаться с июня 2018 года, после объявления о повышении пенсионного возраста. По данным на 27 мая 2018 года, Путину доверяли 46,9% участников опроса ВЦИОМ.

Первые данные о рейтинге доверия политикам на сайте ВЦИОМа датированы январем 2006 года. В 2015 году директор социологического центра Валерий Федоров рассказал, что на тот момент исторический минимум рейтинга доверия Путину составлял 45%. Он был зафиксирован в марте 2005 года после замены натуральных льгот денежными компенсациями.

Медуза
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