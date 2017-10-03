Почти половина опрошенных считает, что по политическим мотивам преследовали людей, исходя из личных интересов.
В опросе ВЦИОМ уделил внимание осведомленности россиян о масштабах и мотивах репрессий.
Выснилось, что о политических репрессиях известно почти трем четвертям россиян - 75%. Среди молодых людей 18-24 лет, однако, осведомленных значительно меньше.
"Слышу об этом в первый раз", - ответили 46% опрошенных в возрасте 18-24 года.
Почти половина опрошенных назвали "преимущественно личными" мотивы политических преследований. 36% считают, что причины были государственными. Только в группе 18-24 лет "государственные" причины превалируют над "личными".
Говоря о пострадавших от репрессий, большинство - 53% - считают, что ими были невинные люди. 31% уверены, что это были противники лично Иосифа Сталина, а 19% - что это были противники тогдашнего общественного строя СССР. А 8% посчитали, что пострадавшими были сторонники Сталина.
Среди известных людей, репрессированных в этот период, чаще всего называли писателя Алексадра Солженицына, маршалов Михаила Тухачевского и Георгия Жукова.
Опрошены были 1200 человек старше 18 лет по методу формализованного телефонного интервью. В число респондентов вошли люди из не менее чем 80 регионов России, 500 городов и поселков городского типа, 100 сел.
При оценке количества жертв самым популярным ответом в целом стал "сотни тысяч людей".
Статистика репрессий
По данным созданной в правление Никиты Хрущева комиссии, в 1921-1953 годах в СССР подверглись репрессиям 25-26 млн человек.
Примерно 17 млн прошли через ГУЛАГ (каждый десятый из них умер в заключении), семь миллионов были раскулачены и депортированы.
С августа 1937-го по ноябрь 1938 года НКВД арестовал 1,55 млн человек, из которых 1,34 млн были осуждены и 682 тысячи расстреляны. Казнили в среднем по 1,5 тысячи человек в день.
За семь предвоенных лет в лагеря и тюрьмы в СССР было отправлено около шести миллионов человек. "Врагов народа" и уголовников среди них было примерно по 25%, а 57% составляли посаженные за опоздания, испорченную деталь, невыполнение обязательной нормы трудодней и другие подобные проступки.
Возвращение культа
В сентябре на "Аллее правителей" в центре Москвы вместе с бюстами российских правителей (начиная от Рюрика) установили бюст Иосифа Сталина.
Этот памятник Сталину открывали с участием оркестра, высокопоставленных чиновников от культуры, политиков и деятелей искусства.
Памятники Сталину в последние годы стали появляться во многих городах России. Чаще всего это небольшие бюсты, которые установили местные жители - на территории школ, местных музеев, региональных отделений КПРФ.
Создать "Аллею правителей" придумали в Российском военно-историческом обществе, которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.
Создатели аллеи настаивают, что аллея должна верно воспроизводить историю - такую, какая она есть, без прикрас.
"Мы должны относиться к нашим руководителям таким образом, что они действительно были наши", - говорил на открытии памятника в Москве Михаил Мягков, научный директор Военно-исторического общества.
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