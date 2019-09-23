"ВАДА инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года", - сказал ТАСС член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

О решении было объявлено на заседании исполкома ВАДА, состоявшемся в понедельник в Токио. Исполком получил отчет от своего комитета по соблюдению нормативных требований, согласно которому дальнейшее расследование несоответствий данных московской лаборатории требует запуска процедуры проверки соответствия РУСАДА требованиям антидопингового кодекса.

Продолжается расследование 47 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, сообщает ВАДА. Россия должна в течение трех недель объяснить ситуацию с возможной подделкой данных московской антидопинговой лаборатории.

"Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в ВАДА объяснения этих несоответствий", - сказал Хрычиков. "Такой ответ будет представлен", - сказал Интерфаксу глава наблюдательного совета РУСАДА Алексей Ивлев.

Что с Олимпиадой-2020?





О том, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года, в последние дни сообщают СМИ.

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в пятницу, 20 сентября, первым написал в "Твиттере", что Россию заподозрили в подделке данных. В субботу британское издание Telegraph сообщило, что российскую сборную якобы могут отстранить из-за этого от участия от Олимпийских игр в Токио - если подтвердится информация о возможных манипуляциях с пробами.

Решение поставить вопрос о несоответствии антидопинговому кодексу означает, что РУСАДА спустя год после восстановления статуса снова находится по угрозой - кроме того, это может повлиять на Международный олимпийский комитет, который будет решать вопрос об участии России в Олимпиаде-2020 в Японии, пишет агентство Рейтер.

Глава наблюдательного совета РУСАДА назвал преждевременными рассуждения о перспективах участия российской сборной в Олимпиаде в Токио на фоне нового допингового скандала. "Будем говорить по факту", - сказал Ивлев.

"Давайте говорить объективно: у них возникли вопросы. Наши специалисты готовят ответ, так что подождем. Сейчас рано обсуждать эту тему [участия в Олимпиаде]. Давайте через три недели", - предложил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также предложил "подождать". "Мы знаем, что у ВАДА есть ряд вопросов. Сейчас установлен срок в три недели для подготовки ответа на эти вопроса. В течение этих трех недель просто нужно подождать", - сказал он в ответ на вопрос журналистов о риске не попасть на Олимпиаду-2020.

"Ситуация очень серьезная", за короткий срок необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в манипуляциях, либо предпринять "исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории", заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"В противном случае, - признал он, - под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио".

Когда восстановили статус РУСАДА





20 сентября прошлого года статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года, был восстановлен. Исполком ВАДА тогда признал РУСАДА соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.

В июле этого года стало известно, что пробы почти 300 российских спортсменов из московской лаборатории вызывают подозрения.

Восстановление в правах стало главным событием для РУСАДА в прошлом году. Чтобы вернуть утраченный статус, Россия пошла на уступки - согласилась признать выводы из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в антидопинговой системе и пообещала предоставить доступ к пробам, которые хранятся в опечатанной московской лаборатории.

"Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом ВАДА 20 сентября 2018 года, выполнены, - заявил в понедельник министр спорта России Павел Колобков. - РУСАДА и Минспорт России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали все от нас зависящее. Благодаря этому международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из ВАДА информации".

Из-за того, что РУСАДА три года назад признали не соответствующим кодексу ВАДА, Россия лишилась права проверять пробы своих спортсменов. Значительно усложнилось и проведение домашних турниров.

К дисквалификации РУСАДА привел доклад основателя ВАДА Дика Паунда - он заявил, что в России на протяжении длительного времени действует система нарушения антидопинговых правил, которая курируется высокопоставленными чиновниками. В этом же документе содержались утверждения, что во время домашней Олимпиады в Сочи процесс проверки проб контролировался сотрудниками ФСБ.

Были в докладе и обвинения в адрес руководства РУСАДА, которое, по мнению авторов, скрывало положительные результаты допинг-тестов российских спортсменов. Осенью 2015 года независимая комиссия ВАДА уличила в махинациях руководителя антидопингового центра Григория Родченкова.

Тот в январе 2016 года уехал в США, где попал под программу защиты свидетелей. Впоследствии он стал одним из главных информаторов по делам, связанным с допингом - например, описал, как участвовал в подмене проб в Сочи и разрабатывал для спортсменов "коктейль" из запрещенных веществ.

После доклада Паунда статуса лишились РУСАДА и Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Она до сих пор не восстановила свой статус. В понедельник пресс-служба ВФЛА сообщила, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций отказала олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Анне Чичеровой в выдаче нейтрального статуса в связи с "перепроверкой базы LIMS московской лаборатории".