В жилом доме под Ростовом взорвался газ. Погибли двое

Погибли два человека — мужчина и 9-летняя девочка. Еще двое пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу города Каменск-Шахтинский, сообщает РИА Новости.
В результате взрыва обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров. Повреждения получили две квартиры, в которых зарегистрированы девять человек.
Прокуратура организовала проверку организаций, обслуживающих жилой дом в Каменском районе Ростовской области, в котором взорвался газ, сообщил журналистам представитель прокуратуры области.
В рамках проверки будет проведена оценка деятельности организаций, обслуживающих жилой дом.
Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00.30 по московскому времени в воскресенье. В поселке введен режим чрезвычайного положения.
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