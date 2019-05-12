В жилом доме под Ростовом взорвался газ. Погибли двое

Взрыв бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области ночью 12 мая.
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Погибли два человека — мужчина и 9-летняя девочка. Еще двое пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу города Каменск-Шахтинский, сообщает РИА Новости.

В результате взрыва обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров. Повреждения получили две квартиры, в которых зарегистрированы девять человек.

Прокуратура организовала проверку организаций, обслуживающих жилой дом в Каменском районе Ростовской области, в котором взорвался газ, сообщил журналистам представитель прокуратуры области.

В рамках проверки будет проведена оценка деятельности организаций, обслуживающих жилой дом.

Взрыв бытового газа в 16-квартирном двухэтажном доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный произошел около 00.30 по московскому времени в воскресенье. В поселке введен режим чрезвычайного положения.

Россия

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