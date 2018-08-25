"Пожар потушен. Происходило загорание оргтехники на одном из верхних этажей здания", - приводит "Интерфакс" объяснение осведомленного источника.

Пожарные продолжают проливку здания.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на Неглинной улице у здания ЦБ находится много пожарных, около десятка автомобилей МЧС. Несколько автомобилей пожарных находятся на территории Центробанка. Вход на территорию банка закрыт, около него дежурят сотрудники Росгвардии.

На месте пожара развернут оперативный штаб. Движение по Неглинной улице перекрыто.

Десять человек самостоятельно эвакуировались из горящего здания Центробанка в Москве до прибытия пожарных, сообщил сотрудник столичного МЧС Дмитрий Ширлин.

Так, ряд представителей руководства ЦБ, которые на момент ЧП находились на рабочих местах, были эвакуированы из здания и наблюдали за работой пожарных с улицы. Среди них, в частности, были первые зампреды ЦБ Дмитрий Тулин и Сергей Швецов.

В первой половине дня в здании на Неглинной должно было пройти заседание совета директоров ЦБ.

По словам Ширлина, возгорание произошло в кабине на четвертом этаже здания. "Причины происшествия устанавливаются", - добавил он.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что подразделения прибыли по адресу Неглинная, дом 12, где в административном здании происходит пожар на шестом этаже. В здании наблюдалось открытое горение и сильное задымление.

Позднее в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар ликвидирован в 20:57 на площади 30 квадратных метров.

В свою очередь в ЦБ РФ заявили, что пожар в здании Банка России на Неглинной улице в Москве носит локальный характер. "Мы подтверждаем факт пожара. Это локальное возгорание. Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе ЦБ.