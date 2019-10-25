В Забайкальском крае военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, сообщает минобороны России. По информации ведомства, в результате погибли восемь человек, еще двое получили ранения.
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"25 октября около 18.20 часов местного времени при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия", - говорится в заявлении министерства обороны.

"В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", - сообщает военное ведомство. Пострадавшие доставлены в госпиталь, им оказана медицинская помощь, "угрозы жизни нет".

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Минобороны уточняет, что стрелявший задержан.

Солдат мог открыть стрельбу из-за нервного срыва, "вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы", сказано в сообщении.

Стрельбу, предположительно, открыл солдат-срочник, сообщал ранее Интерфакс со ссылкой на источник.

Источник ТАСС в силовых структурах уточнил, что стрельба произошла в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края.

Согласно открытым данным, в поселке базируется отдельная артиллерийская бригада, а также сформированная в декабре 2016 года ракетная бригада, которая вооружена оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер".

Минобороны заявило, что в Забайкалье вылетела комиссия во главе с замминистра обороны Андреем Картаполовым.

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