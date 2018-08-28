"Пришел военный эшелон, и солдаты побежали в кафе возле вокзала. А там местные ребята отмечали день рождения", - рассказал порталу "Чита.ру" глава Петровска-Забайкальского Александр Таранов.

Он не уточнил, по какой причине у празднующих возникла ссора с военными, но отметил, что местные жители нанесли ножевые ранения двум солдатам. Военнослужащие "побежали обратно, заскочили в вагон-госпиталь. Местные за ними, а там часовой", рассказал Таранов.

Часовой сделал предупредительный выстрел в воздух, но молодые люди не отреагировали. В результате военный был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших. По данным Таранова, еще один человек получил ранение.

Источник РИА "Новости" в администрации Петровск-Забайкальского района сообщил, что ранения получили трое местных жителей. Нападавшие имели связи с криминальным миром, уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в единой дежурно-диспетчерской службе Петровск-Забайкальского района.

"Погибший по прозвищу Жданчик 1989 года рождения являлся "смотрящим" в районе, он отмечал с друзьями свой день рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение. В администрации города Петровск-Забайкальский ТАСС сообщили, что погибшего звали Антон Жданов. По предварительной информации, сам он не был судим, но был тесно связан с криминальным миром.

В пресс-службе Восточного военного округа отметили, что "применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации".

"На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали", - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что остальные нападавшие скрылись. После случившегося воинский эшелон поехал дальше.

Сотрудники Росгвардии не получали сообщений о произошедшем и не выезжали на место, сообщили в пресс-службе управления ведомства по Забайкальскому краю. В местную больницу никто не обращался, передает портал "Заб.ру" со ссылкой на пресс-службу минздрава Забайкальского края.