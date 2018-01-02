Новая новогодняя ель взамен сгоревшей во время новогодних гуляний установлена на площади Ленина в Южно-Сахалинске.
Фото yuzhno-sakh.ru

"Завершена установка новой новогодней ели на площади Ленина. Напомним, ранее это искусственное дерево было установлено на стадионе "Космос" городского парка культуры и отдыха им. Гагарина, и вчера (в понедельник) его переместили на главную площадь", - говорится в сообщении на сайте администрации города.

Как сообщалось, главная городская 25-метровая елка загорелась 31 декабря в разгар новогодних народных гуляний, когда на площади Ленина собралось несколько сотен горожан и гостей города.

Люди не пострадали, но спасти новогоднее дерево не удалось. По предварительным данным, елка загорелась из-за нарушения техники безопасности при запуске петард, сообщает "Интерфакс".

Власти Южно-Сахалинска пообещали установить "12-метровую современную искусственную ель, которая приобретена в этом году для городского парка", взамен сгоревшей.

NEWSru.com
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