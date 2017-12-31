По сообщению «Интерфакса», это была искусственная 25-метровая елка. Причиной возгорания предположительно стал фейерверк.
В результате происшествия никто не пострадал.
Судя по видео с места происшествия, в этот момент на площади шел праздничный концерт. Ведущий попросил собравшихся не паниковать, не приближаться к елке и попросил «пошуметь».
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